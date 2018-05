Ricerca | ENEA istituisce fondo da 2 | 5 milioni per “avvicinare” le nuove tecnologie

meteoweb.eu

: Ricerca: ENEA fondo da 2,5 ml per “avvicinare” nuove tecnologie e industria - ViViCentro : Ricerca: ENEA fondo da 2,5 ml per “avvicinare” nuove tecnologie e industria - AgrariaOrg : Ricerca: ENEA, nasce il “campus delle energie” grazie al Premio “Hausmann & Co - Patek Philippe”... - insalutenews : Ricerca, nasce il “campus delle energie” di ENEA -

(Di giovedì 17 maggio 2018)lancia il nuovo programma di “Proof of Concept” che prevede lo stanziamento di 2,5di euro in tre anni peri risultati delladell’Agenzia all’utilizzo industriale. Ilgarantirà aitori dell’Agenzia le risorse finanziarie per realizzare prototipi industriali aumentando il livello di maturità dellesviluppate in laboratorio. Al via già da questo mese il bando per i progetti da finanziare, che saranno poi selezionati da un panel di esperti esterni. “Per sostenere la competitività del Paeseha predisposto il nuovo piano triennale 2018-2020 che prevede un’ambiziosa strategia per rafforzare le attività volte al trasferimento della conoscenza sviluppata nei laboratori”, spiega Marco Casagni della Direzione Committenzaper l’Industria e le associazioni imprenditoriali. “Il Proof of Concept dell’è un programma ...