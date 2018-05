Riccardo Riccò | “Ho pensato al suicidio Chi vince si dopa | è sicuro! Torno nel 2024 e

Ciclismo - Riccardo Riccò presenta il suo libro e spiega : “Se non ti dopi - non vinci” : È stato uno dei protagonisti indiscussi del Ciclismo italiano negli ultimi anni. Prima in positivo, poi terribilmente in negativo, visto che il suo nome è legato a doppio filo al doping. Riccardo Riccò ha deciso di raccontarsi nella sua autobiografia, “Cuore di Cobra”, in uscita domani. “Racconto il Ciclismo e la verità. Non posso cambiare ciò che è stato ma almeno contribuire a cambiare ciò che sarà“, ha dichiarato lo ...