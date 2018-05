Ricavi in crescita per lo United | 157 milioni di euro nella terza trimestrale

Alitalia - perdite dimezzate e Ricavi in crescita : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Alitalia archivia il primo trimestre con perdite operative dimezzate e aumento dei ricavi. A indicarlo è stato il commissario straordinario della compagnia, Stefano Paleari, nel corso dell’audizione alla Commissione speciale del Senato. I ricavi si attestano a 597 milioni con una crescita del 4%, di cui ricavi da passeggeri +6%, rispetto allo stesso periodo del 2017. L’ebitda, esclusi ricavi e costi ...

Toscana Aeroporti - in crescita passeggeri - Ricavi ed Ebitda : Teleborsa, - Nuovo record per il Sistema Aeroportuale Toscano con 1.400.740 passeggeri trasportati nei primi tre mesi del 2018 , +2,3%, . Bene anche i risultati finanziari del primo trimestre di ...

Avio - prosegue la crescita di utili e Ricavi : Teleborsa, - Risultati trimestrali positivi per Avio , società leader nel settore aerospaziale. L'azienda quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha registrato nel corso del primo trimestre 2018 ...

Fincantieri : in 2018 previsti crescita Ricavi 3/6% : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – Fincantieri prevede risultati per l’esercizio 2018 in linea con le proiezioni economico-finanziarie comunicate in sede di presentazione del Piano Industriale 2018-2022. E’ quanto indica il gruppo che oggi ha approvato i risultati del primo trimestre del 2018. In particolare per l’esercizio 2018 si conferma la crescita dei ricavi del 3/6% e una marginalità pari a circa il 7,5% principalmente ...

Sea : dividendo da 70 - 3 milioni - Ricavi in crescita del 6 - 8% : Volano i conti 2017 di Sea , la società di gestione degli aeroporti di Milano , con l'assemblea degli azionisti che approva il bilancio e dividendi per 70,3 milioni di euro. Conti che rispetto al 2016 ...

Trimestrale Ferrari/ Utile in crescita del 19 - 4%. Su anche i Ricavi. La soddisfazione di Marchionne : Trimestrale Ferrari con un aumento dell'Utile netto del 19,4%. Bene le vendite in Cina. Tra le consegne spicca il dato della 812 Superfast. Le parole di Sergio Marchionne(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 17:44:00 GMT)

Autostrade Meridionali - utili e Ricavi in crescita nel primo trimestre : Teleborsa, - utili e ricavi in crescita nel primo trimestre per Autostrade Meridionali. Il gestore di tratte autostradali ha chiuso il periodo con un utile netto di 4,8 milioni di euro, in aumento del ...

Per Eataly nel 2017 Ricavi consolidati in crescita del 20% : Roma, 3 mag. , askanews, L'Assemblea dei Soci di Eataly S.r.l., ha approvato il 27 aprile scorso il primo bilancio consolidato della sua storia in data 27 aprile. I dati parlano di una crescita sia ...

Sisal Group - Ricavi in crescita del 6 - 5% a 832 milioni - bene i servizi a pagamento : Bilancio consolidato 2017 positivo per Sisal Group guidato dall'amministratore delegato Emilio Petrone che ha chiuso l'anno con ricavi a 832 milioni di euro, in crescita del 6,5% rispetto al 2016 ...

Milan - tutti gli sponsor del 2017/18 : Ricavi in crescita del 15% : Dopo alcuni anni di stallo, ricavi commerciali in crescita per il Milan nella stagione 2017/18. L'articolo Milan, tutti gli sponsor del 2017/18: ricavi in crescita del 15% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.