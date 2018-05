Reveal Call of Duty Black Ops 4 oggi 17 maggio | orario e link utili

Activision e Treyarch preparano i fan al Reveal ufficiale di Call of Duty : Black Ops 4 : Tra pochi giorni Activision e Treyarch riveleranno ufficialmente Call of Duty : Black Ops 4 al mondo, ma questo non ferma le due compagnie dal pubblicare altre immagini per preparare i fan all'evento. Ieri, l'account Twitter ufficiale di Call of Duty ha condiviso una gif che fornisce un altro suggerimento su quello che accadrà nei prossimi due giorni, il 17 maggio.Come segnala Dualshockers, la gif è incredibilmente difficile da vedere e in realtà ...

Tutto pronto per il Reveal di Call of Duty : Black Ops IIII il 17 maggio : Tutto ai nastri di partenza per Call of Duty: Black Ops IIII , il nuovo episodio della celebre serie sparaTutto di Activision : l'evento si terrà a Los Angeles il prossimo 17 maggio, con lo streaming anche in diretta online alle ore 19.00 italiane. Sui suoi account social, il publisher ha voluto ricordare l'appuntamento, chiamando alle armi i fan della serie CoD per non perdersi nessuna ...