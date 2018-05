ilfattoquotidiano

: Reportage: viaggio alle Galàpagos, l’incantato laboratorio di Darwin - Cascavel47 : Reportage: viaggio alle Galàpagos, l’incantato laboratorio di Darwin - Travelfar_it : Il #belgio è il paradiso delle #birre ...lo si vede ovunque..e lo dicono anche i muri di #anversa #belgium… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Quando si dice che una fotografia vale più di mille parole. A patto di considerare la qualità delle mille parole, certo, ma l’immagine di apertura di questoracconta più dei miei prossimi mille vocaboli, verbi e aggettivi che riuscirò a mettere in fila. E riassume, in fondo, il fascino delle. Sapete quelle isole magiche che si trovano al largo delle coste dell’Ecuador. Tredici terre lontane mille chilometri dalla costa più vicina, che è quella dell’Ecuador, in pieno Pacifico, abbastanza lontane per essere state lasciate in pace per secoli, millenni, ere geologiche. Le isole più vecchia hanno 4 milioni di anni. Quelle più recenti sono ancora in fase di assestamento. Adesso un po’ meno, lasciate in pace. Scogli vulcanici, desolati, una “natura incontaminata” come si dice, abitati da un sacco di ...