Regione Veneto investe 3 8 MLN di euro su ITS-ACADEMY | ass Investiamo sul segmento

Formazione : Regione Veneto investe 3 - 8 mln di euro su Its- Academy : Venezia, 17 mag. (AdnKronos) – Dalla Regione Veneto sono in arrivo 3,8 milioni di euro per gli ITS Academy, gli istituti tecnici di alta Formazione post-diploma creati dieci anni fa che sfornano i super-tecnici della moda, della logistica, della meccanica, dell’edilizia e arredamento, dell’efficienza energetica, del turismo e dell’informatica. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Formazione e al ...

Veneto : Regione rifinanzia progetti per lavori di pubblica utilità per disoccupati : Venezia, 11 mag. (AdnKronos) – La Regione Veneto rifinanzia con 4 milioni di euro progetti per offrire a disoccupati e persone svantaggiate una opportunità di lavoro. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore al lavoro, Elena Donazzan dà continuità all’esperienza avviata in via sperimentale nel 2009 con la leva del Fondo sociale europeo e che nell’ultimo triennio ha coinvolto oltre il 70 per cento dei ...

Maltempo e calamità : la Regione Veneto vara il progetto ‘Allerta’ : “Le esperienze fatte in occasione di eventi emergenziali hanno reso evidente quanto sia importante poter disporre di un canale istituzionalizzato per veicolare informazioni corrette da dare alla popolazione. I social network possono essere utili ma anche dannosi perché incontrollati. Con il progetto “Allerta” abbiamo scelto il canale televisivo per fornire informazioni alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla ...

Veneto : Coldiretti - Regione leader ad alta specializzazione ortofrutticola : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – Quasi 12mila le aziende ortofrutticole venete di cui l’83% ad alta specializzazione. Mele, fragole, pere, kiwi, meloni, pesche, ciliegie, piccoli frutti, noci e nocciole con castagne, cocomeri, susine, albicocche alla lista delle produzioni si aggiungono ancora gli ortaggi con le insalate, patate, funghi, radicchi, aglio e cipolle, pomodori, zucchine ed infine gli asparagi con altre verdure sono ...

Veneto : Coldiretti - Regione leader ad alta specializzazione ortofrutticola (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – All’insegna dello slogan ‘da commodity a speciality” i lavori sono stati coordinati dal direttore Pietro Piccioni che ha introdotto molte relazioni focalizzati sull”identita’ e il legame col territorio che rende inconfondibile ogni singola tipicita’ esaltando la biodiversita’ dell’agroalimentare italiano. “Da segnalare che i consumatori – secondo ...

Salone Libro : Regione Veneto presente a Torino : Venezia, 9 mag. (AdnKronos) - La Regione del Veneto sarà presente anche quest’anno al Salone Internazionale del Libro di Torino, che dal 10 al 14 maggio si terrà nella sede espositiva di Lingotto Fiere. “Partecipiamo a questa 31? edizione – sottolinea l’assessore alla cultura del Veneto Cristiano Co