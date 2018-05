Reggina | ‘grigliata’ al Sant’Agata | il centro sportivo da eccellenza a punto di ristoro

calcioweb.eu

(Di giovedì 17 maggio 2018) Laha concluso la stagione raggiungendo la salvezza nel campionato di Serie C, un torneo non facile per il club amaranto che adesso sta programmando il futuro. Sono in corso valutazioni sulla scelta del nuovo allenatore, diversi i profili valutati. Nel frattempo ha fatto discutere una Storia pubblicata su Instagram, ilSant’Agata dadi, ‘grigliata’ con protagonisti gli amaranto, scene che hanno scatenato la reazione dei tifosi. GUARDA IL VIDEO –>, ‘grigliata’ al Sant’Agata: ildadiL'articolo, ‘grigliata’ al Sant’Agata: ildadiVIDEO CalcioWeb.