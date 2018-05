Raggi in tribunale a Milano contro il settimanale “Chi” 

Milano - Raggi in Tribunale contro Chi : Nessuna relazione con Frongia : ... ora assessore comunale allo Sport, . Entrambi gli uomini sono stati al fianco della Raggi in Tribunale . La sindaca ha negato ogni coinvolgimento sentimentale con Frongia .

Roma - processo Spada : Federica Angeli in aula/ Ultime notizie : "Non ho paura" - Virginia Raggi in Tribunale : Roma, processo Spada: Federica Angeli in aula sentita come testimone. Al suo fianco la sindaca della città, Virginia Raggi e la Regione Lazio. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:22:00 GMT)