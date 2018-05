romadailynews

: Micaela Quintavalle: ATAC sospende la sindacalista del Flambus: Micaela Quintavalle, autista di ATAC e sindacalista… - notiveri : Micaela Quintavalle: ATAC sospende la sindacalista del Flambus: Micaela Quintavalle, autista di ATAC e sindacalista… - romadailynews : Quintavalle: sospesa da #Atac per dichiarazioni a ‘Le Iene’: Di seguito le parole del… - leone5264 : RT @tempoweb: #Roma Troppe denunce sui bus Sospesa la sindacalista dell'Atac Quintavalle E lei reagisce così [VIDEO] -

(Di giovedì 17 maggio 2018): Con Pd mai accaduto. Si sono permessi 5S Roma – Di seguito le parole del leader del sindacato ‘Cambia-menti m410’, Michela. “dall’a tempo indeterminato. La decisione è stata presa per quello che ho detto a ‘Le Iene'”. L’azienda infatti avrebbe deciso il provvedimento ai danni della“per aver utilizzato impropriamente la divisa e la vettura aziendale e la documentazione messa a disposizione dall’azienda per scopi non attinenti alla sua prestazione lavorativa”. Durante la sua partecipazione alla trasmissione di Mediaset. “Mi hanno sospeso dal servizio esattamente come lo fanno per chi fa uso di sostanze stupefacenti, non c’è differenza. Denunciando cosa non va cerco di migliorare l’azienda. Maha preso questa decisione e a questo punto anche la Giunta. ...