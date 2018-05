huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Quel popolo sconosciuto e randagio di 'Dogman' in realtà racconta tutti noi - OldCinemas : RT @HuffPostItalia: Quel popolo sconosciuto e randagio di 'Dogman' in realtà racconta tutti noi - dammidamangiare : RT @HuffPostItalia: Quel popolo sconosciuto e randagio di 'Dogman' in realtà racconta tutti noi - HuffPostItalia : Quel popolo sconosciuto e randagio di 'Dogman' in realtà racconta tutti noi -

(Di giovedì 17 maggio 2018) C' è nei film di Matteo Garrone, quasi da subito, dai primi film, uno sguardo ibrido, fisico e mentale, fatto di umiltà e acume, curiosità e impassibilità: dalle prostitute nigeriane di Terra di mezzo ai giovani apprendisti killer di Gomorra, sembra un cinema che non si sorprende di nulla e che non guarda nulla dall'alto in basso. Il mondo ordinario,lo borghese, di chi ha una casa, un impiego, una famiglia e guarda i tg o le partite, è sempre altrove. I suoi film mappano con scrupolo e disciplina piccoli regni di sottosviluppo, isolamento irreale e degrado, vitalità ed emarginazione dove dimora un, una periferia dell'anima prima che della società.Di questi mondi,– ambientato presso il litorale domizio di Castel Volturno, dove il regista aveva già girato L'imbalsamatore e in parte ...