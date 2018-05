panorama

: #Queen: il mito eterno tra concerti, film e musical - GabryAnton : #Queen: il mito eterno tra concerti, film e musical - michelle_9123_ : RT @borderzustin: 'Sfatiamo il mito che a destra porti fortuna, siediti a sinistra' GIULIA DE LELLIS ENDED ANDREA DAMANTE CON CLASSE I LOV… - shadesofamnesia : RT @borderzustin: 'Sfatiamo il mito che a destra porti fortuna, siediti a sinistra' GIULIA DE LELLIS ENDED ANDREA DAMANTE CON CLASSE I LOV… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) ... i numerosi fan italiani deipotranno rivivere live le emozioni dei più grandi successi della Regina nell'adrenalinico show We Will Rock You , tra ipiù rappresentati al mondo. Lo show ...