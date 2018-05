Protezione Civile | la Liguria leader nella sperimentazione dei piani antialluvione 

Abruzzo : Protezione Civile regionale attiva sulla programmazione della lotta agli incendi boschivi : Già dalla fine dello scorso anno la Protezione Civile regionale ha avviato le attività propedeutiche alla campagna AIB 2018 che avrà inizio il 1° luglio prossimo. Sebbene da una parte sia venuto meno il supporto del Corpo Forestale dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi che, per preparazione specifica del personale e capillare distribuzione dello stesso sul territorio, poteva garantire un considerevole apporto quantitativo in ...

"Nel caos per i bus sostitutivi solo Protezione Civile e Comune di Fossano fecero qualcosa" : "Questa mattina in Consiglio ho relazionato sull'incidente ferroviario di tre settimane fa a Trinità, in provincia di Cuneo. I fatti sono noti - scrive sulla pagina Facebook l'assessore regionale ai ...

Firmata intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’Arma dei Carabinieri : È stato sottoscritto oggi a Roma un protocollo d’intesa, di durata triennale, tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’Arma dei Carabinieri. L’intesa – Firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e dal Comandante Generale dell’Arma, Giovanni Nistri – prevede lo sviluppo di un programma di attività comuni volto a conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell’ambito dei contesti ...

Meteo - allerta gialla della Protezione Civile : tanta pioggia - le regioni coinvolte : Ancora maltempo, da anni non si vedeva un maggio così piovoso. Proseguono gli effetti della perturbazione atlantica arrivata da nord-ovest, che si è ormai estesa anche al resto del settentrione e a parte del centro...

Festa della Mamma - forte maltempo in arrivo : allerta meteo della Protezione Civile per tutt’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : allerta meteo – Proseguono gli effetti della perturbazione atlantica già attiva sul nord-ovest, che nelle prossime ore si estenderà anche al resto del settentrione e a parte del centro Italia dove porterà fenomeni temporaleschi, più frequenti e intensi su Lombardia, Veneto e Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per Domenica 13 Maggio : Festa della Mamma con rischio di fenomeni estremi : Allerta Meteo Festa della Mamma – Una perturbazione atlantica in ingresso sul mediterraneo determinerà dalla giornata di domani una fase perturbata sul nord Italia, in particolare sui settori più occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Al via la 91ma Adunata a Trento - inaugurate le cittadelle degli Alpini e della Protezione civile : ... che si estende su un'area di circa 11 mila metri quadrati, lo stand curato dall'Info-Team dell'Esercito, dove sono disponibili le informazioni necessarie per conoscere il mondo degli Alpini e per ...

Allerta meteo della Protezione Civile - ancora maltempo : piogge e temporali su gran parte del Centro-Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – A causa di una vasta area depressionaria presente sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia, nelle prossime ore impulsi freddi in quota accentueranno le condizioni di maltempo, specie sulle regioni meridionali italiane, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Protezione Civile : giornata formativa a Roseto degli Abruzzi : Si svolgera’ domani, giovedi’ 10 maggio, a Roseto degli Abruzzi, in piazza della Repubblica, la quarta giornata formativa sulle corrette procedure di montaggio e ricomposizione delle tende pneumatiche della Colonna Mobile Regionale, destinata alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile attive nella Provincia di Teramo. Lo rende noto il Servizio Emergenze di Protezione civile della Regione Abruzzo. Dopo un breve incontro ...

Meteo : allerta gialla Protezione Civile in 10 regioni : allerta gialla della Protezione civile in dieci regioni per rischio idraulico ed idrogeologico. Sono Lombardia, Basilicata, Calabria, Molise, Lazio, Puglia, Toscana, Umbria, Piemonte, Veneto, secondo ...

Allerta meteo - pesante avviso della Protezione Civile : temporali su tutta Italia - colpito il Nord e buona parte del Centro-Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Una vasta area di bassa pressione sta interessando l’Europa centro-meridionale e l’Italia. Nelle prossime ore impulsi di aria fredda accentueranno l’instabilità sulle regioni settentrionali e parte del Centro-Sud, dove si registreranno precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Temporali in tutta la Campania allerta della Protezione Civile : allerta meteo dalle 12 su tutta la Campania per piogge e Temporali. L'ha diramata la Protezione Civile della Regione con conseguente criticità idrogeologica. Si prevedono 'precipitazioni, anche a ...

Temporali in arrivo - allerta gialla della Protezione Civile : "La vasta area depressionaria, che da alcuni giorni insiste sull'Italia, favorirà il transito di un nuovo impulso perturbato sulle regioni settentrionali determinando, nel corso delle prossime ore, nuove...