Protegge con l’ombrello una donna disabile dal sole cocente | il suo gesto diventa virale

Netanyahu : Israele Proteggerà i confini : 23.18 "Continueremo ad agire fermamente per proteggere la nostra sovranità e i nostri cittadini". Così il premier di Israele Benyamin Netanyhau, sui fatti di Gaza. "Ogni Paese deve proteggere i suoi confini -aggiunge-. Hamas, organizzazione terroristica, sostiene che intende distruggere Israele e invia migliaia di persone a violare la barriera difensiva per realizzare questo obiettivo".

Napoli - spranga contro ambulanza : infermiera Protegge paziente/ Emergenza sicurezza - appello alle istituzioni : Napoli, passante rompe vetro ambulanza in codice rosso. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le ultime notizie: infermiera con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:55:00 GMT)

NAPOLI - PALETTO DI FERRO CONTRO AMBULANZA : INFERMIERA Protegge PAZIENTE/ Ordine dei Medici - "vergogna" : NAPOLI, passante rompe vetro AMBULANZA in codice rosso. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le ultime notizie: INFERMIERA con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 20:09:00 GMT)

Napoli - paletto di ferro contro ambulanza : infermiera Protegge paziente/ "Qui come a Raqqa" - servono blindati? : Napoli, passante rompe vetro ambulanza in codice rosso. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le ultime notizie: infermiera con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:29:00 GMT)

Un nuovo progetto di legge consentirà alle aziende di Proteggere maggiormente la privacy degli utenti : È stato presentato al Congresso un nuovo progetto di legge chiamato "Secure Data Act", ecco cosa comporta a tutti noi! L'articolo Un nuovo progetto di legge consentirà alle aziende di proteggere maggiormente la privacy degli utenti proviene da TuttoAndroid.

NAPOLI - RAID CONTRO AMBULANZA IN CODICE ROSSO : VETRI IN FRANTUMI/ Infermiera Protegge paziente - "come a Raqqa" : NAPOLI, passante rompe vetro AMBULANZA in CODICE ROSSO. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le ultime notizie: Infermiera con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:12:00 GMT)

Vespe e calabroni : come Proteggere terrazze e giardini dagli infestanti con l’arrivo della stagione estiva [INFOGRAFICA] : Con l’arrivo della bella stagione, grazie alle temperature più miti e alle giornate che si allungano, aumenta la voglia di passare più tempo all’aria aperta e finalmente è possibile godere appieno del proprio giardino e terrazzo. l’arrivo dell’estate coincide però anche con la comparsa di Vespe, api e calabroni, infestanti tipici di questo periodo dell’anno, che proliferano e trovano il loro habitat ideale proprio all’aria aperta e le cui ...

Furti d'auto - ecco come Proteggersi secondo la polizia" : ecco come ci rubano le auto. Ed ecco cosa fare per non farsele rubare. La Polizia svela i segrei di questo mondo, e lo fa proprio il giorno dell'atteso Meeting of vehicle Identification Expert' in cui i rappresentanti delle Polizie dei 27 paesi europei aderenti, con la partnership di Europol, si incontrano ...

Telefona con la testa : 10 regole per Proteggersi usando il cellulare - : Nell'era digitale il telefonino ci accompagna costantemente. Ecco i consigli su come limitare l'esposizione alle onde elettromagnetiche emesse dai dispositivi. Si parla anche di questo nell' inchiesta ...

World Password Day/ Ecco 10 consigli utili per Proteggere i tuoi account : diciamo basta a 123456 : World Password Day, Ecco 10 consigli utili per proteggere i tuoi account: diciamo basta a 123456. Avast ha diffuso un decalogo per gestire nel migliore dei modi le nostre psw(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:40:00 GMT)

Safe Love Filcom #MakeItSafe : Proteggere dall’HIV - da Milano alle Filippine con ritorno : Si chiama Safe Love Filcom ed è la prima grande iniziativa italiana di sensibilizzazione e informazione rivolta a una comunità straniera del milanese sul tema dell’infezione da HIV. Ideata e organizzata dall’Associazione Lotta all’Aids di Milano (ALA Milano Onlus) con il supporto dell’azienda biofarmaceutica Gilead Sciences, la campagna attraverso un video e diverse iniziative di educazione e informazione sul territorio ...

La Ue bacchetta l'Italia sulle pensioni : "Spesa elevata ma non Protegge contro la povertà" : ROMA - Chi è povero e chi ha carriere discontinue rischia di avere una pensione inadeguata, non tanto oggi, ma nel lungo periodo. Questo il verdetto che esce fuori per il nostro Paese dal Rapporto ...

Gemelline ritrovate - uno dei 'salvatori' : «Il pitbull Margot non si allontanava - voleva Proteggerle». Il commovente racconto su Facebook : Ore di ansia e paura, poi il lieto fine, in piena notte. Sono state ritrovate, vive e stanno bene, le due Gemelline di 4 anni e mezzo scomparse nel pomeriggio di ieri in Friuli, a Stella di Tarcento,...

Bloccare e Proteggere app Android con Password : Lo smartphone è per molti uno strumento molto importante non solo perché permette di svolgere tantissime operazioni della quotidianità, ma anche e soprattutto perché racchiude ricordi, informazioni e dati sensibili (come ad esempio chi cerca di spiare Whatsapp) che non devono in alcun modo finire nelle mani sbagliate! Ecco perché in questa guida vi mostreremo come Bloccare e proteggere app Android con Password! In realtà esistono molti metodi ...