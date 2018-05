Pronostico Notts County-Coventry | League Two Play Offs 18-5-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di giovedì 17 maggio 2018)Two, semifinale di ritorno deidiCity, Venerdì 18 Maggio. Forte contro McNulty., venerdì 18 maggio. Un rigore controverso realizzato dall’attaccante Marc McNulty (a quota 27 reti in questa stagione) nei minuti conclusivi ha permesso aldi pareggiare il match d’andata deioff. Ilsi era portato in vantaggio con Jonathan Forte e la vittoria sembrava a portata di mano ma un rigore contestato ha rimesso tutto in gioco. Le due formazioni hanno concluso il campionato al quinto e sesto posto con i padroni di casa a quota 77 e a +3 rispetto agli ospiti. La formazione che passerà il turno accederà alla finale di Wembley in programma lunedì 28 maggio contro la vincente di Exeter City–Lincoln. Come arrivano le due formazioni? Ilallenato da Kevin Nolan, ...