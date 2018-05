Programma M5S-Lega | pensioni | giustizia | immigrazione La bozza

Forza Italia accusa Lega e M5S : 'Sulla giustizia un Programma manettaro' : Il conflitto d'interesse è sbiadito, ma sul fronte delle giustizia il contratto di governo M5S-Lega è 'molto manettaro'. A sostenerlo è il portavoce dei gruppi di Forza Italia Giorgio Mulè che a Radio ...

Il Programma M5s-Lega incendia Piazza Affari. Torna a salire lo spread : Qui non è questione di complotti e ritorsioni, qui non ci sono in ballo avversioni di natura politica: si tratta, molto semplicemente, di soldi. Tanti soldi. Ora: quasi 700 miliardi di euro del ...

Tribunale Modica - il documento Programmatico M5S-Lega : Nella bozza di programma tra M5S e la Lega esiste l'impegno per il ripristino dei tribunali soppressi nel 2012. Ad annunciarlo il Comitato di Modica

M5s-Lega - il Programma preoccupa i mercati : lo spread sale sopra 150 punti - Piazza Affari perde il 2 - 3% : La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo sulla scia di Wall Street e per la contrazione dell'economia giapponese , con il Pil del primo trimestre giù dello 0,2% per la frenata nei consumi privati: prima ...

M5S e Lega chiudono Programma - ma sul premier si tratta ancora : Roma, 16 mag. , askanews, Se le dichiarazioni pubbliche hanno un valore, oggi è il giorno del riavvicinamento definitivo fra Movimento 5 stelle e Lega. Con un denominatore comune: gli attacchi esterni,...

Governo M5S-Lega - Mattarella attende testo definitivo Programma : Le delegazioni di Lega e M5s, nel corso delle consultazioni di lunedì scorso, hanno voluto lasciare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la bozza dell'accordo di programma...

M5S-Lega - Mattarella non guarderà bozza di Programma : «Il presidente attende il testo definitivo» La staffetta con Di Maio scricchiola : Al Quirinale? «Anche prima di lunedì. Non sono né Batman né Superman e nemmeno uno dei Superpigiamini», dice il leader del Carroccio. «Ma sono pronto a portare la Lega al governo: la prima parola è quella data ai sei milioni di italiani che ci hanno votato»

BORSA - PIAZZA AFFARI : SPREAD A 150/ Peggior performance in Europa - -2% : spaventa il Programma Lega-M5S : SPREAD in rialzo, PIAZZA AFFARI debole: il contratto M5s-Lega ha dato i primi effetti, con Btp-Bund sopra quota 140 punti, borse preoccupate "senza isterismi"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:17:00 GMT)

Il Programma Lega-M5S spaventa la Borsa e allarga lo spread : Le borse del Vecchio Continente sono incerte, appesantite dai timori sulla politica italiana nonostante la buona performance del comparto minerario e alcune buone nuove sui profitti aziendali. Il ...

Programma M5s-Lega - Centinaio : "Chi l'ha fatto uscire è un cretino" : La bozza del Programma tra Movimento Cinque Stelle e Lega ha fatto parecchio discutere. Pubblicata in esclusiva dall'Huffpost di fatto ha creato non pochi problemi al tavolo tecnico tra leghisti e ...

COSA C'E' NEL CONTRATTO M5S-LEGA - PUNTI DEL Programma/ Contenuti : Reddito di Cittadinanza - Fornero e debito : COSA c'è nel CONTRATTO M5S-LEGA, PUNTI del PROGRAMMA: ecco i Contenuti dell'accordo tra i due partiti per la formazione del nuovo Governo, dal comitato di conciliazione al debito pubblico(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:08:00 GMT)