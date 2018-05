Programma - ancora un rinvio Sul premier : "Passi avanti" Reddito cittadinanza - limite di 2 anni : Nessuna indisponibilità da parte di Emilio Carelli, l'ex direttore di Skt Tg 24 e cresciuto in Mediaset dove assieme a Enrico Mentana, Lamberto Sposini, Cesara Buonamici e Cristina Parosi ha contribuito a lanciare il TG5, per andare a ricoprire Segui su affaritaliani.it

M5S e Lega chiudono Programma - ma sul premier si tratta ancora : Roma, 16 mag. , askanews, Se le dichiarazioni pubbliche hanno un valore, oggi è il giorno del riavvicinamento definitivo fra Movimento 5 stelle e Lega. Con un denominatore comune: gli attacchi esterni,...

"Governo forte oppure si vota". Salvini e Di Maio ancora divisi sul Programma : "A Bruxelles qualcuno minaccia, qualcuno ricatta, qualcuno manda messaggi indegni di un momento democratico e quindi o nasce un governo forte o, se come è possibile perchè siamo due forze diverse rimangono delle distanze su diversi temi, responsabilmente l'unica soluzione è restituire la parola agli italiani". Nel giorno dello scontro con la Commissione europea che per voce del vice presidente Valdis Dombrovskis ha chiesto all'Italia di ...

M5s : "Abbiamo chiesto ancora tempo a Mattarella per completare il Programma" | "Premier? Non faremo nomi" : Il capo politico di M5s ha chiesto "qualche altro giorno per chiudere il contratto di governo e metterlo ai voti. Siamo d'accordo con Salvini che nomi pubblicamente non li facciamo". Ora tocca alla Lega

"Programma a buon punto". Ma è ancora corsa a ostacoli : Più semplice l'intesa sui ministri: Giustizia, Economia, Esteri e Difesa potrebbero nel governo essere affidati a nomi scelti da Di Maio; alla Lega la guida dei dicasteri Interno, Sviluppo economico, ...

M5S-Lega - vertice alla Camera. Salvini 'Servirà altro incontro su Programma'. E il premier è ancora un rebus : ... Luigi Di Maio Matteo Salvini © Riproduzione riservata 11 maggio 2018 Articoli Correlati precedente successivo Il Colle fissa paletti su Europa ed economia

Estate al mare? Ecco le Bandiere Blu italiane 2018. È tempo di Programmare le vacanze e le spiagge più belle sono ancora nel nostro Paese. I posti da scegliere e la regione che ha più titoli : È tempo di progettare vacanze. Se siete amanti del mare e siete a caccia di consigli, ci pensiamo noi a darvi qualche suggerimento. sono appena state ufficializzate, infatti, le Bandiere Blu in Italia 2018: 368 spiagge in tutto. Circa il 10% di quelle premiate su scala mondiale: un bottino notevole. Come noto, infatti, il riconoscimento della Fee, la ong danese Foundation for Environmental Education, può essere assegnato a più tratti di ...

La prova del cuoco - Antonella Clerici non lascerà il Programma : cosa potrà fare ancora : Antonella Clerici non lascerà La prova del cuoco su Raiuno. Secondo l'indiscrezione diffusa da Tvblog , la conduttrice di certo non sarà più alla guida del coocking show, ma resterà nello staff del ...

Cristiana Pisano presenta il Programma di Uniti per il Paese : ancora un incontro pubblico : Nei giorni scorsi la candidata sindaco Cristiana Pisano ha presentato presso la sala Marizza della Biblioteca Comunale di Fogliano Redipuglia la lista civica ' Uniti per il Paese' ed i suoi candidati ...