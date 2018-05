Profit first? Meglio se va d’accordo anche con i valori della persona

huffingtonpost

(Di giovedì 17 maggio 2018)! Potremmo dire parafrasando il motto di Donald Trump sull'America. Perché sotto molti versi la (new?) wave del capitalismo americano sembra aver ritrovato nell'obiettivo unico delto una sua ragione unificante.Sta ritornando la favoletta dell'alta marea, quella che quando si alza trascina con séle barche più piccole, metafora creata in ruggente epoca reaganiana per dire che se le cose vanno bene per i più ricchi, se crescono iti e i dividendi alla fine stanno tuttichi oggi sta peggio, perché la maggiore ricchezza sgocciolerà sulle classi meno abbienti.Un corollario di questo ragionamento è che bisogna eliminare tutte le possibili restrizioni che impediscono la fede nele quindi non porsi (o mettere in assoluto secondo piano) le preoccupazioni relative all'ambiente, espungere ...