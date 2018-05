Problemi con i servizi Google su smartphone Huawei-Honor? Ecco come risolvere

Ecco l'Xbox Adaptive Controller : la bellissima iniziativa di Microsoft per tutti i giocatori che soffrono di Problemi motori : Dopo il leak di alcuni giorni fa arriva una notizia davvero splendida: l'Xbox Adaptive Controller, è realtà e punta a rendere accessibile i videogiochi a tutti coloro che sono affetti da handicap motori o che comunque hanno dei problemi di mobilità limitata. È una notizia davvero splendida che speriamo spinga altre grandi compagnie a impegnarsi in questo ambito.Il Controller in questione è stato realizzato con la collaborazione di parecchi enti ...

Sea of Thieves : rimosse le lobby private a causa di Problemi con i server : Come riporta VG247.com, sono stati riscontrati importanti problemi di stabilità dei server che hanno impedito ai giocatori di Sea of ​​Thieves di usufruire di alcune funzionalità cruciali appena aggiunte con la patch 1.07.L'aggiornamento ha portato con sé le lobby private, la possibilità di fornire ad altri giocatori elementi come banane e alcuni altri update al sistema di progressione.Dopo due ore dalla pubblicazione della patch, ...

Problemi Destiny 2 con gli engrammi del Clan - rassicurazioni da Bungie : L'approdo sugli store digitale de La Mente Bellica, seconda espansione di Destiny 2 inclusa nel primo Season Pass del gioco, ha un po' smosso una situazione che risultava essere ristagnante ormai da troppi mesi. I giocatori del titolo sviluppato dai ragazzi di Bungie erano infatti curiosi di vedere quali sarebbero state le mosse operate dallo studio per ripristinare l'egemonia videoludica dello sparatutto in salsa Sci Fi, e il risultato ha ...

Tiroide - il 25 maggio la Giornata Mondiale : 6 milioni di italiani con Problemi : Settimana Mondiale della Tiroide dal 21 al 27 maggio: prevenzione in tutta Italia. Il 25 maggio Giornata Mondiale: 6 milioni di italiani con problemi

F1 - Helmut Marko attacca Mercedes : “Le gomme cambiate per i Problemi delle Frecce d’Argento. Contano di più politicamente” : Attacco diretto di Helmut Marko, boss della Red Bull, nei confronti della Pirelli e della Mercedes, relativamente alla vicenda riguardante la modifica del battistrada, da parte del fornitore italiano di gomme. In un’intervista concessa alla Bild, infatti, il manager austriaco ha sottolineato come la posizione del marchio tedesco, nella vicenda, sia stata determinante per il cambiamento citato, visto anche il fenomeno del ...

Vulcano Kilauea : le eruzioni continuano mentre si apre una nuova frattura e cominciano a farsi sentire i primi Problemi di salute [GALLERY] : 1/11 Credit: USGS ...

Windows 10 April Update : Problemi anche con gli SSD Toshiba! : Windows 10 April Update, l’ultimo grande aggiornamento di Windows 10, non sta di certo avendo vita facile da quando è stato reso noto al grande pubblico. Dopo alcune problematiche legate a “difetti” hardware e software, Windows 10 April Update ha iniziato a creare alcuni problemi non solo sugli SSD Intel, ma anche su alcuni SSD Toshiba! In via del tutto precauzionale infatti, Microsoft ha comunicato di aver bloccato ...

Restituito un Asus ZenFone 3 con Problemi alla fotocamera persistenti : ecco cosa potete fare : In questi mesi ho cercato di esaminare la questione relativa ai problemi occorsi alla fotocamera dell'Asus ZenFone 3 in tutti i modi possibili, in riferimento come tutti sanno alla messa a fuoco che tanti disagi ha creato. Di recente vi ho dato addirittura qualche dritta sulle operazioni da portare a termine prima che il corriere venga a ritirare il vostro device difettoso, ma oggi 14 maggio sento la necessità di affrontare la vicenda sotto un ...

Salvador Sobral/ Torna sul palco dopo i Problemi di salute (Eurovision Song Contest 2018) : Salvador Sobral, vincitore dell'Eurovision Song Contest 2017, Torna questa sera in qualità di ospite per riproporre la sua Amar Pelos Dois e duettare con Caetano Veloso.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:41:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez non si sposano più? Problemi con le nozze : Chiara Ferragni: un anno dopo la proposta di Fedez, ritardo con i preparativi Chiara Ferragni e Fedez sono tornati da pochissimi giorni in Italia, dopo aver trascorso qualche mese in America, più precisamente a Los Angeles, città in cui è nato il loro piccolo Leone. Poco più di un anno fa Fedez aveva proposto alla […] L'articolo Chiara Ferragni e Fedez non si sposano più? Problemi con le nozze proviene da Gossip e Tv.

Wi-Fi : come risolvere Problemi di connessione e rete instabile : Hai una connessione Wi-Fi senza Internet, instabile, limitata, instabile o che cade di continuo e non ne puoi proprio più. Hai perfettamente ragione, bisogna correre ai ripari e risolvere una volta per tutte il problema di una connessione debole o assente, ecco alcune possibili soluzioni che puoi provare. come risolvere problemi di connessione Wi-Fi assente o instabile Il primo problema che puoi verificare per la stabilità della tua rete Wi-Fi ...

F1 - GP Spagna 2018 : Problemi al motore della Ferrari di Kimi Raikkonen. Il finlandese userà la seconda power unit : Non inizia nel migliore dei modi il weekend di Kimi Raikkonen e della Ferrari, nel quinto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno in Spagna. Il finlandese, nel corso delle prove libere 2, era stato costretto ad interrompere anzitempo il proprio lavoro in pista a causa di un’anomalia riscontrata sulla power unit della sua SF71H. I tecnici del Cavallino Rampante si sono subito attivati per verificare l’origine del problema. ...

Preso il killer di Vibo Valentia : due morti e tre feriti/ Ultime notizie : 32enne con Problemi psichici : Sparatorie nel Vibonese: 2 morti e 3 feriti. Pomeriggio di pura follia in Calabria: il killer catturato dopo una intensa caccia all'uomo. Si tratta di un 32enne con problemi psichici.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:11:00 GMT)