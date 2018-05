Prigionieri delle parole

huffingtonpost

(Di giovedì 17 maggio 2018) In questi giorni gli attacchi contro Lega e 5 Stelle sono saliti di tono, diventando derisori, delegittimanti e allarmisti. I motivi di preoccupazione non mancano. Ma molti critici sembrano compiaciuti. "Per evitare la procedura per deficit eccessivo, l'Italia deve... portare il deficit nel 2019 allo 0,9% del Pil... chi non sta alle regole, si mette fuori dalla costruzione europea... un attacco sull'Italia può partire rapidamente..." (Calenda, 27 marzo). Sembra quasi che ci speri. Ma il Pd ha ridotto il deficit in tre anni dal 2,6% (2015) al 2,3% (2018): ora si chiede ai nuovi arrivati di portarlo a 0,9% in un anno, altrimenti sono "irresponsabili"?! Aumentano anche le pressioni improprie su Mattarella, affinché "impedisca" le "follie" dei "populisti", in attesa che l'Europa ci obblighi a "tornare sulla retta via".Questo modo di fare in Germania, Inghilterra, America, ...