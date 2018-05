Benzina - da Prezzi effetto valanga su 85% spesa : L'aumento - spiega l'associazione dei coltivatori diretti - è destinato a contagiare l'intera economia perché se salgono i prezzi del carburante si riduce il potere di acquisto degli Italiani che ...

Benzina - Coldiretti : i Prezzi hanno un effetto valanga sull’85% della spesa : In un Paese come l’Italia dove l’85 per cento dei trasporti commerciali avviene per strada l’aumento dei prezzi dei carburanti ha un effetto valanga sulla spesa con un aumento dei costi di trasporto oltre che di quelli di produzione, trasformazione e conservazione. E’ quanto afferma la Coldiretti sul caro Benzina a 1,6 euro al litro per effetti del costo del petrolio. L’aumento è destinato a contagiare l’intera economia perché se salgono i ...

La benzina vola con l’aumento del petrolio - il Codacons denuncia : “I Prezzi schizzano alle stelle” : “schizzano alle stelle i prezzi dei carburanti in Italia“: lo denuncia il Codacons, che chiede “ai Nas di indagare sui recenti rincari dei listini. Nelle ultime ore i listini di benzina e gasolio sono sensibilmente aumentati, al punto che per un litro di diesel si spende oggi il 3,3% in più rispetto al mese scorso – spiega il Codacons – Rincari anche per la benzina, che aumenta alla pompa del +2,8% al punto che per un pieno di ...

Benzina e diesel - Prezzi ancora su : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Alle fiammate dei giorni scorsi fa seguito una giornata un po’ più tranquilla sul fronte dei prezzi dei carburanti alla pompa, mentre il barile prosegue il cammino verso gli 80 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Ip ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e diesel.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : proseguono i rialzi : Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ed Esso hanno aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e diesel. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,613 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,587), ...

Benzina - diesel e gpl : Prezzi in aumento : Aumenti per i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Esso, Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: Benzina self ...

Benzina e diesel - crisi Iran cambia i Prezzi : Proseguono i rialzi dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, su Benzina, diesel e gpl , mentre le quotazioni internazionali balzano sulla scia delle tensioni geopolitiche . Stando alla ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : movimenti al rialzo sulla rete carburanti : Rialzi sulla rete carburanti nazionale: dopo i ritocchi di Eni, oggi sono Tamoil e Q8 a intervenire sui Prezzi raccomandati di benzina e diesel, con aumenti di 1 centesimo. Ecco di seguito l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della benzina e’ pari a 1,599 euro/litro, con i diversi ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : calma sulla rete carburanti : Questa mattina non si segnalano variazioni sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti, la benzina self service segna 1,595 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,569), diesel a 1,466 euro/litro (+1, pompe bianche ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : permane la calma sui listini : Prosegue la fase di calma sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,594 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,566), diesel a 1,465 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,441); ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : proseguono i rialzi : Secondo la consueta rilevazione di “Staffetta Quotidiana“, Esso, IP, Italiana Petroli (TotalErg) e Q8 hanno aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,591 ...

Benzina e diesel - Prezzi su : Roma, 27 apr. , AdnKronos, Continuano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, sotto la spinta del rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Stando alla consueta rilevazione ...