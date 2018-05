Posta elettronica | come difendersi da virus e malware ricevuti via mail

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 maggio 2018) La cronaca spesso non rassicura. Le chiacchiere dei blog possono indirizzare il lettore a sprofondare nel panico, oppure possono offrire un appiglio per chi non vuole precipitare. In tema di sicurezza informatica, poi, è facile spaventare gli interlocutori. La ricorrenza di incidenti e disastri è tale da non far passar giorno senza che qualcuno caschi in una trappola, si ritrovi (quisque de populo, ente pubblico o grande azienda) con il computer preso in ostaggio dal ricattatore di turno, finisca con il guardare sconsolato il monitor che non mostra più informazioni o risposte. Gli inconvenienti sono caratterizzati dalla generica ridotta consapevolezza del pericolo tecnologico e dalla tardiva conoscenza di vulnerabilità degli strumenti elettronici di uso comune. Molto spesso matura la convinzione che basti stare alla larga da contesti a rischio per scongiurare le insidie sempre in ...