gamerbrain

: PORTAL KNIGHTS si aggiorna con delle novità - oOShinobi777Oo : PORTAL KNIGHTS si aggiorna con delle novità - infoitscienza : Portal Knights - Disponibile la demo gratuita su Nintendo Switch - infoitscienza : Disponibile la demo di Portal Knights -

(Di giovedì 17 maggio 2018), il celebre videogioco action RPG sandbox cooperativo sviluppato da Keen Games e pubblicato da 505 Games, permetterà ai giocatori di scatenare tutto il loro estro grazie all’uscita del nuovomento 1.4 che introdurrà la Modalità Creativae la Condivisione degli Universi.: Nuovomento disponibile L’mento, disponibile da oggi in versione PC Steam, arriverà presto anche per le versioni console e mobile permettendo ai giocatori di scegliere da una selezione di ambientazioni spettacolari e creare qualsiasi edificio utilizzando mobili, decorazioni, blocchi e risorse illimitate! La Modalità Creativa è stata progettata per esaltare la libertà creativa dei giocatori di ideare e costruire strutture esagerate, sfidandoli a realizzare qualcosa di veramente ...