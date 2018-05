Pompei | torna alla luce la città mai scavata | fra colori brillanti e decorazioni

Archeologia : a Pompei torna alla luce il vicolo dei balconi : Nuovi scavi a Pompei riportano alla luce nuovi tesori, nei 66 ettari lungo i quali si estendeva la colonia romana: sono stati scoperti edifici con tre grandi balconi , che sporgono sul vicolo , e che la lava ha lasciato quasi intonsi. I balconi hanno resistito alla furia dell’eruzione, e sono state rinvenute persino le anfore lasciate in un angolo ad asciugare al sole. L'articolo Archeologia : a Pompei torna alla luce il vicolo dei balconi ...

A Pompei torna alla luce il vicolo dei balconi : amorini - colori e anfore lasciate ad asciugare al sole : l rosso Pompeiano come veramente era, così intenso da richiamare il vino tanto amato dai romani. E poi gli ocra pastosi e rilucenti, le decorazioni geometriche, i fiori, gli animali. A quasi duemila anni di distanza dall'eruzione del 79 d.C che seppellì cose e persone, Pompei restituisce i suoi veri colori insieme ai frutti emozionanti dei nuovi scavi, i primi in epoca recente in una zona 'vergine' dei 66 ettari lungo i quali si ...