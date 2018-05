Pompei - torna alla luce il vicolo dei balconi con i suoi colori : Pompei , torna alla luce il vicolo dei balconi con i suoi colori I ritrovamenti hanno permesso di scoprire le intensità naturali delle pitture delle strutture seppellite dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Ora i balconi verranno restaurati e inseriti in un nuovo percorso Parole chiave: ...

Pompei - dagli scavi torna alla luce il vicolo dei balconi : Un intero vicolo sommerso dai lapilli dell'eruzione con balconi decorativi delle abitazioni, in grado di resistere alla lava e a millenni sotto la cenere. Ci sono persino delle anfore lasciate sul balcone ad asciugare. I balconi verranno restaurati e inseriti in un nuovo percorso che collegherà la via di Nola con il vicolo delle Nozze d'Argento.Continua a leggere