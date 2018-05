Pompei | dagli scavi torna alla luce il vicolo dei balconi

fanpage

: Sono tanti i #bambini che durante le visite a #Pompei trovano spunto per i loro disegni creativi. Ecco quello che… - pompeii_sites : Sono tanti i #bambini che durante le visite a #Pompei trovano spunto per i loro disegni creativi. Ecco quello che… - SkyTG24 : Pompei, dagli scavi emerge la sagoma di un cavallo intero: FOTO - CATRomanCircus : RT @pompeii_sites: Sono tanti i #bambini che durante le visite a #Pompei trovano spunto per i loro disegni creativi. Ecco quello che ci in… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Un interosommerso dai lapilli dell'eruzione condecorativi delle abitazioni, in grado di resisterelava e a millenni sotto la cenere. Ci sono persino delle anfore lasciate sul balcone ad asciugare. Iverranno restaurati e inseriti in un nuovo percorso che collegherà la via di Nola con ildelle Nozze d'Argento.