Poliziotto spara e uccide la Marmotta perché blocca il traffico

Usa - ex studente spara in una scuola : Poliziotto sventa la strage : Nessun altro è rimasto ferito. Ora l'ex studente è ricoverato in ospedale, con feriti non gravi. Ancora ignoto il motivo del suo gesto

Il suo papà, poliziotto, viene ucciso in una sparatoria: i colleghi lo scortano a scuola L'agente Rob Pitts, 45 anni, è stato ucciso la scorsa settimana durante una sparatoria in Indiana. Il figlio, Dakota, è tornato a scuola lunedì. Aveva chiesto alla madre che un agente lo accompagnasse. Alla chiamata hanno risposto in settanta.

