Polizia nelle scuole con ' Il mio diario'

Torna nelle scuole il diario della Polizia : L'importanza del rispetto delle regole, del vivere civile e la sicurezza in rete. Sono i temi della nuova edizione de 'Il mio diario', l'iniziativa rinnovata anche per l'anno scolastico 2018-2019 ...

Sardegna : spacciavano cocaina nelle scuole - 2 giovani arrestati dalla Polizia : cocaina (tanta), ma anche hashish e marijuana che – secondo quanto accertato dalla Polizia – i due spacciavano in particolare nelle scuole e a giovanissimi, anche minorenni. Come il 17enne che avrebbe acquistato da loro la “coca” e – dopo averne abusato – era stato ricoverato per overdose, prima all’ospedale di Nuoro e poi in quello di Olbia. Giovanni Battista Sireni (per gli amici Gianni), olbiese di 19 anni, ufficialmente disoccupato e Asab ...

Mussolini - Pertini e le Br : la storia nelle foto della Polizia : Le impronte di un inedito Mussolini, non calvo ma con i capelli, in una foto della polizia svizzera, che erroneamente lo chiama Benedetto anziché Benito; il cartellino fotosegnaletico di un giovane ...

Parte la stagione - cinquanta pattuglie della Polizia nelle stazioni ferroviarie : La Spezia - Il compartimento Polizia Ferroviaria per la Liguria, in ragione del prevedibile maggior afflusso di viaggiatori in ambito ferroviario, durante le imminenti festività, ha predisposto ...

Pasqua : Veneto - Polizia Ferroviaria potenzia servizi di prevenzione nelle stazioni (3) : (AdnKronos) - E’ di ieri l’ultimo impegno sul fronte prevenzione della Polizia Ferroviaria: nell’operazione denominata “stazioni sicure” sono stati attuati una serie di controlli straordinari a passeggeri, bagagli e relativi depositi, con l’utilizzo anche del metal-detector e , per quanto riguarda n

Pasqua : Veneto - Polizia Ferroviaria potenzia servizi di prevenzione nelle stazioni (2) : (AdnKronos) - Nella settimana delle vacanze Pasquali il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto vedrà impiegati 650 operatori, di cui 70 nella giornata della domenica di Pasqua e altrettanti in quella del lunedì dell’Angelo; 20 saranno le pattuglie che assicureranno la presenza a bordo dei c

Pasqua : Veneto - Polizia Ferroviaria potenzia servizi di prevenzione nelle stazioni : Padova, 28 mar. (AdnKronos) - Come di consueto, anche quest’anno nel periodo delle vacanze Pasquali e dei ponti di primavera saranno predisposti dei potenziati servizi di prevenzione e repressione reati nelle stazioni e negli ambiti ferroviari che ricadono sotto la giurisdizione del Compartimento Po