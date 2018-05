Più vicino che mai il Samsung Galaxy Note 9 | c’entrano Galaxy X e S10

Governo - la battuta del leghista Giorgetti dopo le consultazioni : “Più vicino l’accordo o il voto? L’accordo per il voto” : “Più vicino l’accordo o il voto? L’accordo per il voto”. Questa la battuta del capogruppo leghista alla Camera Giancarlo Giorgetti, dopo le consultazioni di M5s e Lega con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Silenzio o quasi, invece, dai due leader. Di Maio è entrato e uscito dal Quirinale in auto, mentre Salvini ha rivendicato di “non voler aggiungere altro”, dopo le distanze che restano ancora nei due ...

Premier terzo Più vicino che mai : "48 ore per il nome" : Premier terzo più vicino che mai. Dal Pirellone dove Lega e M5s lavorano da ieri per chiudere il contratto di governo trapela da fonti 5 Stelle che si è vicini anche all'intesa sul nome della personalità di alto profilo che dovrà ricoprire la carica di Premier nel futuro governo gialloverde. Si parla di uno-due giorni, 48 ore, per il nome di un Premier terzo non tecnico. L'ipotesi della staffetta a Palazzo Chigi tra Di Maio e Salvini sarebbe ...

Di Maio e Salvini alla stretta finale : "Stiamo scrivendo la storia" - premier terzo Più vicino : "Ci sono buone possibilità diconvergenza sulla scelta del premier e un'alta percentuale chesi tratti di un nome terzo" dicono i pentastellati. Possibile chiusura del "contratto" oggi.

Per Coric manca solo l'annuncio. Johansson è Più vicino : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Capitolo mercato Roma : come scrive Massimo Cecchini su ' La Gazzetta dello Sport ', la Dinamo Zagabria pare avere accettato l'offerta giallorossa di 7 milioni per Ante Coric , 21 anni, trequartista, già nel giro della nazionale croata. Poi c'è da segnalare come il d.s. ...

Juventus - Morata un po' Più vicino : TORINO - Potrebbe esserci un ostacolo in meno sulla strada del ritorno di Alvaro Morata alla Juventus. Più in generale, sulle strade del mercato potrebbe non esserci più la macchina che nella scorsa ...

Salvini-Di Maio - accordo sul governo Più vicino : L’esperimento è incominciato. A distanza di due mesi dal voto del 4 marzo, il laboratorio giallo-verde si prepara ad aprire i battenti. Le trattative tra Lega e M5S per formare un esecutivo proseguono serrate al fine d’individuare entro lunedì 14 maggio un premier terzo. Tra gli altri circola il nome di Enrico Giovannini, l’ex presidente dell’Istat, considerato al momento uno dei favoriti. Per Luigi Di Maio e Matteo ...

Iliad - debutto Più vicino : ecco come l'azienda ha iniziato a stupire : Iliad ha ormai preso radici in Italia. La compagnia di telefonia famosa in Francia è da giorni al centro delle news dal mondo della tecnologia. Si parla quotidianamente di prossime aperture e promozioni della società, ormai vicina a numerose aperture sul territorio italiano. Abbiamo già parlato delle indiscrezioni sui centri di Roma Est, quelli nei centri commerciali di Porta di Roma e Auchan Porte di Catania e Mestre. Il punto siciliano ...

Nokia X sempre Più vicino - ma il TENAA ce ne svela ogni dettaglio : Ormai è ufficiale, HMD Global presenterà il suo primo smartphone con display immersivo e cornici ridotte il 16 maggio in Cina!

Ammiriamo Più da vicino i nuovi Samsung Galaxy S9/S9 Plus Burgundy Red : Diamo un'occhiata più da vicino ai nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Burgundy Red: la nuova elegante colorazione potrebbe restare confinata al mercato asiatico, ma speriamo possa debuttare anche altrove.

Calciomercato - il Real Madrid è Più vicino a Salah : TORINO - Nabil Fekir vicino al Liverpool. Secon do la stampa francese e quella inglese il Lione e il club di Anfield avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento del 24enne attaccante franco-...

Sempre Più vicino iOS 12 : nuova funzione in arrivo per lo sblocco degli iPhone : Non manca molto alla presentazione ufficiale del nuovo sistema operativo iOS 12, considerando il fatto che l'appuntamento dovrebbe essere in programma entro il mese di giugno (con rilascio avviato con ogni probabilità a settembre, contestualmente al lancio sul mercato del nuovo iPhone 2018), eppure in questi giorni si susseguono gia le indiscrezioni relative al tanto atteso aggiornamento. Quali saranno le specifiche del nuovo OS di Apple? Oggi 8 ...

Sempre Più vicino l’aggiornamento iOS 11.4 su iPhone : le novità della beta 4 : In queste ore Apple sta distribuendo l'aggiornamento iOS 11.4 nella sua beta 4 a sviluppatori e tester pubblici. Il percorso verso il rilascio definitivo del firmware è oramai ad un passo, vista pure la natura dell'ultimo pacchetto. Si tratta infatti sostanzialmente di un firmware migliorativo con qualche correzione di bug e qualche funzione finalmente confermata. Il peso del pacchetto è di poco più di 200 MB. Gli sviluppatori stanno ...

No di Lega e M5s al governo neutrale. Più vicino il voto a luglio : «Scelgano i partiti in Parlamento». È il passaggio più forte del discorso di ieri di Sergio Mattarella e ha un senso preciso: ora le forze politiche si assumano le loro responsabilità se davvero vogliono riportare il Paese subito al voto...

Hawaii : ecco perché molte persone vivono vicino al vulcano Kilauea - uno dei Più attivi del mondo : Il Kilauea, uno dei vulcani più attivi della Terra, sta catturando di nuovo la nostra attenzione, ma soprattutto la nostra paura e il nostro rispetto. 1.700 persone sono state costrette a lasciare le loro case a causa della lava che ha raggiunto le comunità vicine. Inoltre, sono stati registrati forti terremoti fino ad un’insolita magnitudo di 6.9, numerose fratture nel suolo e nuovi condotti vulcanici che si sono aperti all’interno delle aree ...