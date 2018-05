sportfair

: Pirlo racconta il suo addio al calcio: 'vi svelo cosa non avrei voluto che accadesse...' - Sport_Fair : Pirlo racconta il suo addio al calcio: 'vi svelo cosa non avrei voluto che accadesse...' - MilanWorldForum : Galliani e il retroscena su Pirlo -) - GoalItalia : Pirlo racconta: 'Sarebbe bello lavorare per la Nazionale, per me la maglia azzurra è sempre stata una seconda pelle' -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Andreaha parlato della decisione di appendere gli scarpini al chiodo, una scelta sofferta per un amante delche verrà ricordato come uno dei centrocampisti più forti di sempre “Non volevo arrivasse quel momento in cui la gente si guarda in tribuna dopo un tuo lancio fuori misura o un tuo tiro sbagliato e pensa:è vecchio, è finito, non regge più. Non l’sopportato”. Andrea, il genio della Nazionale che nel 2006 vinse i Mondiali, si prepara così a direalla carriera calcistica sulle pagine di Vanity Fair. Oltre al Mondiale 2006 con l’Italiapuò vantare in bacheca 2 Champions League, 6 scudetti, un Mondiale per Club, 2 Supercoppe Europee, 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia. Una vita nel segno del talento innato e del duro allenamento, senza mai avere un piano B. “Non l’ho mai avuto. Ho cominciato a giocare ...