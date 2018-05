Pirlo racconta il suo addio al calcio | ecco le sue parole

calcioweb.eu

(Di giovedì 17 maggio 2018) “Non volevo arrivasse quel momento in cui la gente si guarda in tribuna dopo un tuo lancio fuori misura o un tuo tiro sbagliato e pensa:è vecchio, è finito, non regge più. Non l’avrei sopportato”. Andrea, il genio della Nazionale che nel 2006 vinse i Mondiali, si prepara così a direalla carriera calcistica sulle pagine di Vanity Fair. Oltre al Mondiale 2006 con l’Italiapuò vantare in bacheca 2 Champions League, 6 scudetti, un Mondiale per Club, 2 Supercoppe Europee, 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia. Una vita nel segno del talento innato e del duro allenamento, senza mai avere un piano B. “Non l’ho mai avuto. Ho cominciato a giocare con mio fratello, con le palline di spugna. Ho sempre pensato che giocare afosse il mio destino”. Una carriera che verrà celebrata nella ”Notte del Maestro”, il 21 maggio a San Siro per l’ultima partita del ...