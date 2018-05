Pienza | qual è il weekend migliore per scoprire il magico borgo toscano Caffeina

caffeinamagazine

(Di giovedì 17 maggio 2018) Al via la VI edizione dell’Emporio Letterario nella gemma della Val d’Orcia. Dal 25 al 27 maggio tre giorni di arte, cultura e libri In Val d’Orcia arrivano i candidati al Premio Strega: è questo il cuore della proposta dell’Emporio Letterario di, organizzato per la VI volta da FondazioneCultura con la direzione artistica di Giorgio Nisini, in collaborazione con la città e la Pro Loco die con il sostegno di Podere Forte e Fondazione Conservatorio San Carlo Borromeo; dal 25 al 27 maggio una tre giorni di cultura, libri, interviste e lectiones magistrales a servizio della città e del suo centro storico, dichiarato nel 1996 patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Si terrà sabato 26 maggio alle ore 18.30, in piazza Pio II, nel cuore del, l’incontro con i partecipanti alla LXXII edizione del premio Strega, un confronto ...