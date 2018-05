Piazza in Fiore a San Vito al Tagliamento

Palermo : domenica torna 'Piazza in fiore' a Petralia Soprana : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - domenica 6 maggio l’appuntamento con “Piazza in Fiore” a Petralia Soprana (Palermo). "Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione floreale punta nuovamente ad arricchire con tanti fiori e tanto colore la Piazza del Popolo del borgo madonita per una domenica

Commercianti 'in Piazza' a sostegno di San Pellegrino in fiore : Due spazi gestiti integralmente dalla rete di imprese Viterbo capitale medievale, realtà nata a seguito di un finanziamento regionale per la valorizzazione del mondo del commercio in sinergia con la ...

Primavera in centro : torna Ravenna in Fiore - in Piazza anche la cannabis terapeutica : Arriva la Primavera nei centri storici. Sabato 21 e domenica 22 aprile il mondo del giardinaggio sarà protagonista a Lugo e Ravenna con mostre mercato dedicate al verde, tra arredi complementi. A Lugo sotto il Pavaglione la terza edizione del Garden Festival organizzata dal ...