Piazza Affari in timido recupero | exploit di Recordati

Borsa : Piazza Affari in altalena - Ftse Mib torna positivo : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – In altalena Piazza Affari con il Ftse Mib che torna a viaggiare al rialzo. Alle 17 l’indice guida registra un progresso dello 0,13% a 23.765 punti, mentre l’All Share cresce dello 0,12% a 26.012. Pesante il comparto bancario con Mps che torna alle contrattazioni dopo avere avuto uno stop al ribasso. Le azioni del Monte dei Paschi cedono il 7,92% a 2,9 euro. Giù Ubi (-3,81%), Unicredit (-1,8%), ...

Piazza Affari in parità e peggiore in Europa - attende notizie su trattativa governo. FTSE MIB +0 - 06% : ...dei risultati del primo trimestre 2018 il management ha affermato che le prospettive della raccolta pubblicitaria in Italia per i prossimi mesi sono molto nebulose a causa dell'incertezza politica e ...

Piazza Affari passa dalla parte delle vendite. Europa al palo : Teleborsa, - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, mentre Piazza Affari che era partita in positivo passa in rosso. A pesare sul listino milanese la tensione degli ...

"Ridefinire la mission di Mps" E il titolo fa -8% a Piazza Affari Lo spread a 160. Banche ancora ko : Crolla Mps in Borsa: quasi -8% e sospensione al ribasso. Dopo i recuperi delle ultime sedute che avevano portato il titolo della banca senese controllata dallo Stato sopra i tre euro grazie anche al ritorno al profitto nell'ultima trimestrale, le azioni dell'istituto guidato da Marco Morelli accusano il possibile cambio di strategia tirato in ballo Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari vira in negativo - -0 - 3% - - spread sale a 157 punti : Milano, 17 mag. , askanews, Alta volatilità su Piazza Affari che annulla i guadagni e si porta in territorio negativo al giro di boa di metà seduta. L'indice principale Ftse Mib è in calo dello 0,3% a ...

Governo - lo spread scende in apertura - poi si allarga verso i 160 punti. Piazza Affari vira in negativo : In altalena il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, misura del rischio percepito dagli investitori, il giorno dopo la diffusione della nuova bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s. Lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund, che mercoledì si era allargato di 21 punti rispetto al giorno prima, in apertura ha ritracciato a 146 ma a fine mattinata è salito a 157 punti. E il tasso di interesse pagato dal ...

Piazza Affari rimbalza dopo il sell-off. Telecom su dopo i conti : Non si ferma la discesa di Mediaset che dopo l'affondo di ieri cede poco più dell'1% penalizzato dai conti del primo trimestre e dall'incertezza politica.

Borsa - a Piazza Affari mini-rimbalzo su nuovo contratto Lega-M5S : La Borsa di Milano è in netto rialzo, dopo la scivolata di ieri (-2,3%) innescata dai timori degli operatori sulle misure contenute nel programma di governo dell'alleanza Lega-M5S, e anche sul mercato del reddito fisso si assiste a una stabilizzazione. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico, brillante Tim dopo la trimestrale. Euro/dollaro sotto 1,18...

Borsa - Piazza Affari riparte positiva - +1% - . Migliora anche lo spread : Dopo il tonfo di ieri , -2,3%, il Ftse Mib effettua il rimbalzo sulla scia del contratto di governo Lega-M5s ammorbidito su uscita dall'Unione monetaria e debito pubblico - La Borsa di Milano, dopo il ...

Governo - dopo la nuova bozza di contratto lo spread torna sotto i 150 punti. Poi risale. Piazza Affari in positivo : In altalena il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, misura del rischio percepito dagli investitori, il giorno dopo la diffusione della nuova bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s. In cui scompaiono il riferimento all’uscita dall’euro e la richiesta di “cancellazione” di 250 miliardi di debito pubblico, sostituita dalla proposta di escludere tutti i titoli acquistati ...

Piazza Affari : Ftse Mib +1% ma lo spread «tiene» i 150 punti : Avvio con passo deciso per Piazza Affari che sale dell'1% con il Ftse Mib che sfiora i 24 mila punti dopo che M5S e Lega che hanno trovato l'accordo sul contratto di Governo e sono al lavoro per ...