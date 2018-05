Piazza Affari | Ftse Mib +1% ma lo spread «tiene» i 150 punti

Governo - dopo la nuova bozza di contratto lo spread torna sotto i 150 punti. Piazza Affari in positivo : Cala il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi il giorno dopo la diffusione della nuova bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s, in cui scompaiono il riferimento all’uscita dall’euro e la richiesta di “cancellazione” di 250 miliardi di debito pubblico. Sostituita dalla proposta di escludere tutti i titoli acquistati nell’ambito del quantitative easing dal calcolo del ...

Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari : Teleborsa, - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, mentre Piazza Affari si prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Dopo il calo di ieri 15 maggio, dovuto ...

Piazza Affari in rialzo - spread in calo : Il rialzo dopo che ieri la Borsa di Milano aveva chiuso in calo del 2,32% con lo spread a 151 punti sulla scia dell'incertezza politica.

Piazza Affari : amplia l'ascesa El.En : Brillante rialzo per El.En , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,00%. L'andamento di El.En nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

Borse e mercati : Avvio deciso di Piazza Affari - +1%. Spread Btp in calo a 147 punti - sale tasso : Avvio con passo deciso per Piazza Affari che sale dell'1% con il Ftse Mib che sfiora i 24 mila punti con M5S e Lega che hanno trovato l'accordo sul contratto e sono a lavoro per individuare il premier.

Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari : Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, mentre Piazza Affari si prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Dopo il calo di ieri 15 maggio, dovuto alla tensione ...

Piazza Affari : Ftse Mib +1% e lo spread va sotto i 150 punti : Avvio con passo deciso per Piazza Affari che sale dell'1% con il Ftse Mib che sfiora i 24 mila punti dopo che M5S e Lega che hanno trovato l'accordo sul contratto di Governo e sono al lavoro per ...

Piazza Affari apre in positivo : primo Ftse Mib +0 - 29% : Dopo il pesante rosso di ieri del 2,3%, apertura positiva questa mattina per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari sale dello 0,29% a 23.803,84 punti.

Piazza Affari in rialzo - spread in calo : 9.40 Piazza Affari ha aperto in rialzo dello 0,41%, per poi guadagnare subito un punto. Lo spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni ha aperto in calo rispetto alla soglia dei 150 punti sfondati ieri Sale invece ancora il rendimento del titolo decennale italiano al 2,12%.Euro debole sul dollaro alle prime battute sul mercatio internazionali. Il rialzo dopo che ieri la Borsa di Milano aveva chiuso in calo del 2,32% con lo spread a 151 punti ...

Il programma M5s-Lega incendia Piazza Affari. Torna a salire lo spread : Qui non è questione di complotti e ritorsioni, qui non ci sono in ballo avversioni di natura politica: si tratta, molto semplicemente, di soldi. Tanti soldi. Ora: quasi 700 miliardi di euro del ...

Piazza Affari apre in rialzo - lo spread rientra sotto quota 150 punti. Il contratto di governo è chiuso - i mercati alla finestra : Giornata di grande osservazione sui mercati italiani: Piazza Affari, infatti, ha aperto in leggero rialzo dello 0,41%, dopo il capitombolo di ieri, quando l'indice Ftse Mib è sprofondato a -2,3 per cento. Lo spread è rientrato: il differenziale tra i Btp decennali italiani e i Bund tedeschi ha toccato in apertura quota 147. Ieri lo spread ha chiuso a 151 punti, 20 punti in più del giorno precedente, ai massimi da gennaio, ...

Piazza Affari potrebbe tentare il rimbalzo - Borse europee attese deboli in avvio : Con gli occhi dei mercati rimangono puntati sulla questione politica in Italia e in particolare sul possibile contratto di governo tra Lega e M5S. Ieri sono lievitate le preoccupazioni tra gli investitori circa l'atteggiamento verso l'Europa che terrebbe il ...

Mercati in allarme : Piazza Affari perde più del 2% - spread sopra quota 150 : Restano le incertezze sul governo e le mosse, poi smentite, sul piano anti-Ue di Lega e 5 Stelle. Il rischio concreto è di ribasso per il rating del nostro Paese e un attacco speculativo -

Lo spread sfonda quota 150. Piazza Affari in rosso (-2 - 3%) sconta il contratto M5S-Lega : Piazza Affari la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la richiesta alla Bce di cancellare 250 mld di debito. Male le banche, giù Mediaset, in volata Saipem. Vittoria Assicurazioni la migliore dopo Opas a 14 euro per delisting...