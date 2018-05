ilfattoquotidiano

: Sabato 19 maggio anche #casaemergency, in via Santa Croce 19, ospiterà i concerti di @PianoCityMilano. Guarda il pr… - emergency_ong : Sabato 19 maggio anche #casaemergency, in via Santa Croce 19, ospiterà i concerti di @PianoCityMilano. Guarda il pr… - rmc_official : #RMC vi invita alla prima #PianoNight di #PianoCityMilano, due notti di musica non stop il #18maggio e #19maggio!… - Cascavel47 : Piano City Milano, al via venerdì 18 l’amata tre giorni che trasformerà la città in una sala da concerti… -

(Di giovedì 17 maggio 2018)torna a essere. Si aprirà18 maggio alle 21 alla Galleria d’Arte Moderna (Gam) di porta Venezia, l’edizione 2018 della manifestazione che per treil capoluogo lombardo e i dintorni in un’inedita sala da concerti. Oltre 50 le ore di musica in programma, per un totale di 470 concerti sia nei luoghi storici del festival che in spazi sempre nuovi, quasi a rispecchiare unadalle tante identità che pure è in continuo cambiamento. Dai dueCenter alla Gam e in Palazzina Liberty, la mappa dei concerti consentirà agli spettatori di conoscere i tanti quartieri che compongono l’anima corale di, o di lasciarsi guidare dai tanti generi musicali. Tantissimi gli appuntamenti prodotti direttamente dal festival, dai programmi speciali dedicati ai grandi compositori, alleLesson, alle maratone notturne. La ...