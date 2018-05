Piacevolissima sorpresa per Asus ZenFone 3 Zoom | dal 17 maggio l’aggiornamento Oreo

optimaitalia

: Piacevolissima sorpresa per #AsusZenFone3Zoom: dal 17 maggio l'aggiornamento Oreo - OptiMagazine : Piacevolissima sorpresa per #AsusZenFone3Zoom: dal 17 maggio l'aggiornamento Oreo - SiSituni : @CarloCalenda devo dire ministro che lei e' una piacevolissima sorpresa,tra le tante qualita' la vis ironica-umoristica nn e' certo l'ultima - MangiareSG : Anna commenta GustoSi Gluten Free a Chieti -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Potrebbe essere il 17il giorno da ricordare per gli utenti che si ritrovano in possesso di un. Dopo una lunghissima attesa, infatti, pare sia stata avviata una volta per tutte la distribuzione dell'aggiornamento Androidper coloro che hanno deciso di puntare su questa versione del device che, a conti fatti, risulta essere più popolare di quanto si pensi qui in Italia. Nonostante in queste settimane sia maturato un certo malcontento tra il pubblico, va anche detto che siamo in anticipo rispetto agli ultimi riscontri provenienti dal produttore stesso.Stando al nostro report più recente, pubblicato su OptiMagazine ad inizio aprile, pareva fossero necessari almeno due mesi prima di fare questo step. Contro ogni previsione, dunque, poco fa una fonte autorevole del calibro di The Android Soul ha diramato questa ottima notizia per chi da tempo attendeva ...