Petrolio | il Brent sfonda quota 80 dollari | non succedeva dal 2014

Petrolio ai massimi da 3 anni. Brent vola a 73 dollari : Teleborsa, - Il Petrolio torna ai massimi da 3 anni , mentre fa anche meglio il Brent che si spinge al top dal 2014 a 73 dollari al barile. A far lievitare le quotazioni sono congiuntamente i segnali ...

Il Petrolio a nuovi massimi da 3 anni - Brent supera 73 dollari : Roma, 18 apr. , askanews, Barile di petrolio a nuovi massimi da 3 anni a questa parte, con il Brent che supera quota 73 dollari e il Wti sopra i 68 dollari per la prima volta dal 2014. Gli ultimi ...

Siria e Arabia Saudita fanno volare il Petrolio : ?Brent a 73 dollari : Il probabile, e imminente, blitz americano in Siria alimenta le tensioni sul mercato petrolifero. Ma non è l’unico fronte caldo:?oggi gli Houthi, fazione ribelle sciita che controlla lo Yemen del Nord, hanno tentato un nuovo attacco contro infrastrutture petrolifere saudite...

