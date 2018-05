Perde gambe e braccia per la meningite | lancia una raccolta fondi per le protesi

Colorado - Perde le gambe in un incidente e sale 2.744 gradini con le braccia : Colorado, perde le gambe in un incidente e sale 2.744 gradini con le braccia Il Manitou Incline è una delle salite più alte del mondo Continua a leggere

L’impresa di Mandy - Perde le gambe e sale 2744 gradini con le braccia : “Nulla è impossibile” : Mandy Horvath, quattro anni dopo un terribile incidente, ha deciso di mettersi alla prova raggiungendo la vetta del Manitou Incline, in Colorado. L’impresa documentata su Instagram per mostrare “che non esiste assolutamente nulla di impossibile”.Continua a leggere

