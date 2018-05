“Per me è troppo…” GF | e lei scoppia a piangere di colpo Non riesce a non pensare a

caffeinamagazine

: Australia, specie di marsupiali rischia l'estinzione per troppo sesso - SkyTG24 : Australia, specie di marsupiali rischia l'estinzione per troppo sesso - Franco88386632 : @anna_mitica @pdnetwork @CarloCalenda Ti consiglio di fare una riflessione serena su quello che il tuo pd rappresen… - GNN1960 : Pronto il deferimento alla Corte UE per troppo smog. L'ennesimo fallimento della vecchia politica… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Avete visto la quinta puntata del Grande Fratello, quella che è andata in onda martedì 15 maggio? Se l’avete vista già sapete tutto. Se non l’avete vista vi siete persi un bel po’ di momenti top. Innanzitutto nella casa del GF è entrata Nina Moric: ovviamente è entrata per confrontarsi con il suo ex (lo aveva lasciato in diretta la settimana precedente per via dei suoi atteggiamenti poco seri) il quale, poi, per una frase sessista, è stato squalificato e ha dovuto lasciare il reality. Come si metteranno le cose tra loro due non si sa. Quel che è stato palese a tutti, però, è che Nina Moric non sta passando un gran momento. Un tempo la croata era bellissima, oggi, invece è cambiata. Per carità, è sempre bella. Ma è trasformata. Un po’ dalla chirurgia, un po’ dalla magrezza eccessiva, un po’, forse, dalla tristezza. A ogni modo non la stiamo giudicando, stiamo solo esprimendo un nostro ...