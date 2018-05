Per i nostri politici gli stupratori sono un po' meno stupratori quando sono italiani

Il centro di accoglienza Lgbt di Roma accoglie i ragazzi cacciati di casa Perché gay : "Ripudiati dai nostri genitori" : È nascosta nella periferia di Roma, per proteggere i suoi ospiti dai loro stessi genitori. È la Refuge Lgbt, la casa-famiglia per giovani vittime di omofobia. La struttura, unica in Italia, da rifugio a 6 ragazzi e una ragazza di età compresa tra i 18 e i 26 anni, cacciati o vessati dai propri familiari quando hanno rivelato la loro omosessualità. Il Corriere della Sera ha ascoltato le loro storie:"Da un giorno ...

Informati e premiati : ogni lunedì un bollino Per i nostri lettori : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Informati e premiati: ogni ...

Il progetto Sky Ocean Rescue Per i nostri mari : Circa il 70% dell'ossigeno proviene dagli Oceani, più che da tutte le foreste tropicali del mondo, e i mari sono la principale fonte di proteine per più di un milione di persone. Sky attraverso i ...

Il progetto Sky Ocean Rescue Per i nostri mari : La salute dei nostri mari è in serio pericolo: la plastica dei nostri rifiuti è sempre più presente nei mari più vicino a noi e negli Oceani tanto che entro il 2050 il peso della plastica presente negli Oceani potrebbe superare quello dei pesci! …. e il nostro Mar Mediterraneo ha uno dei tassi di densità di plastica più alti del mondo! La plastica, oltre a deturpare le nostre coste, viene ingerita dai pesci che poi finiscono sulle nostre ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Napoli? Far bene Per i nostri tifosi» : GENOVA - "Domani avremo l'occasione di salutare i nostri tifosi, che sono stati per tutto l'anno il dodicesimo uomo in campo. Contro una squadra che ha dato lustro al calcio italiano, mettendolo in ...

Georgina scioccata Per le molestie del suo Harvey Weinstein. "Non sospettavo nulla. Come sarà la vita dei nostri figli?" : Non sapeva nulla: "sono stata chiaramente naif". Georgina Chapman, la moglie di Harvey Weinstein, rompe il silenzio e torna in pubblico, con un'intervista a Vogue, dopo cinque mesi di assenza. "Ero umiliata e pensavo che non fosse rispettoso uscire. Ho pensato: chi sono io per farmi vedere in giro mentre accade tutto questo?".Chapman, stilista per il marchio Marchesa di cui è anche la co-fondatrice, ora sta provando a voltare pagina. Ma ...

Georgina scioccata Per le molestie del suo Harvey Weinstein. "Non sapevo nulla. Come sarà la vita dei nostri figli?" : Non sapeva nulla: "sono stata chiaramente naif". Georgina Chapman, la moglie di Harvey Weinstein, rompe il silenzio e torna in pubblico, con un'intervista a Vogue, dopo cinque mesi di assenza. "Ero umiliata e pensavo che non fosse rispettoso uscire. Ho pensato: chi sono io per farmi vedere in giro mentre accade tutto questo?".Chapman, stilista per il marchio Marchesa di cui è anche la co-fondatrice, ora sta provando a voltare pagina. Ma ...

F1 Spagna - Alonso : «SPeriamo di dare spettacolo Per i nostri fan» : BARCELLONA - Fernando Alonso arriva carico per il Gran Premio di casa. ' Vincere alla 6 Ore di Spa è stata una bella sensazione. Mancavo da un po' sul podio. Mi sono preparato bene tra test e ...

Al Tenda Per aspettare "Striscia la notizia" - quasi fosse l'unica che può risolvere i nostri problemi : E' stata confermata per questa mattina , giovedì 10 maggio , la visita di "Striscia la notizia" alla galleria del tunnel di Tenda. La troupe, come già annunciato , LEGGI QUI, , dovrebbe arrivare ...

Loredana Lecciso : ‘Al Bano? Lo amerò Per sempre attraverso i nostri figli’ : Diciotto anni d’amore non si cancellano facilmente. “In maniera indiretta, lo amerò per sempre. Amo ciò che di più bello mi ha dato, i nostri figli“: così Loredana Lecciso, alle pagine della rivista Chi in edicola il 9 maggio, ammette l’esistenza di un legame eterno che tutt’ora esiste tra lei e Al Bano, nonostante la relazione sia ormai ufficialmente terminata, per parola dello stesso Al Bano (ma anche la Lecciso ...

Instagram - accordo Per la musica nelle Stories. Un altro modo geniale Per acquisire i nostri dati : La tendenza è sotto gli occhi di tutti gli utenti dei social network: Facebook sembra essere in declino, per colpa di scandali sull’utilizzo dei dati personali e un criticatissimo algoritmo che rende i post – più quelli delle pagine che dei profili personali – visibili a un numero ridottissimo di persone, a meno che gli amministratori delle pagine stesse non siano disposti ad attivare promozioni a pagamento. Dall’altro lato, Instagram – ...

Studiare i versi degli scimpanzé Per capire com'erea la voce dei nostri antenati : Pur essendo strettamente imparentati con noi, gli scimpanzé producono un tipo di suoni che assomiglia al linguaggio umano molto meno di quanto pensiamo

Studiare i versi degli scimpanzé Per capire com’erea la voce dei nostri antenati : Ciò che ci contraddistingue dagli altri primati è la nostra specialità, il linguaggio. Ma finora è stato molto difficile determinare come, quando e perché noi esseri umani abbiamo cominciato ad acquisire questa competenza. A provare a rispondere a queste domande sono ora i ricercatori nell’Università del Minnesota, che durante il 175 ° meeting della Acoustical Society of America a Minneapolis hanno presentato il loro studio sulle ...

Governo - Mulè (FI) : “Passo indietro di Berlusconi? Irrispettoso Per nostri elettori”. “Voto a luglio? Troppo caldo” : “Non è solo l’estate, si tratta della vigilia di agosto e di chiedere agli italiani di andare a votare sotto temperature tropicali. Ci sono tempi e modi per andare a votare anche un solo mese dopo e fare in modo che un Governo eletto dagli italiani si insedi”. Lo ha detto Giorgio Mulè, portavoce dei parlamentari di Forza Italia sulla richiesta di un passo indietro di Berlusconi avanzata da Giorgetti ha aggiunto: “Se ne ...