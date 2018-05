Per gli economisti Germania favorita ai Mondiali

Via la Fornero e tagli alle pensioni d'oro. Stanziati 5 miliardi. Dubbi sui costi dell'oPerazione : ROMA - Il sogno nemmeno tanto nascosto di molti italiani di andare in pensione prima potrebbe diventare realtà. Nell'ultima bozza del 'contratto' di governo stipulato da M5s e Lega, è scritto nero su ...

Roma - Virginia Raggi : pecore e capre nei parchi Per tagliere l'erba : La notizia è riportata da Repubblica in cronaca di Roma. A presentare l'idea su Facebook, […]

Infiorata a Noto - annullati gli scioPeri della polizia e dei netturbini : Gli scioperi proclamati dagli operatori ecologici e dalla polizia Municipale sono stati annullati grazie a un reciproco senso di responsabilità che ha visto impegnate le sigle sindacali e il sindaco ...

Case vacanze Per famiglie con bambini in Italia e all'estero : ... tempo libero : in un albergo vengono organizzate forme di intrattenimento per bambini, gite ed escursioni, spettacoli e cene a tema e in genere la struttura mette a disposizione degli ospiti una ...

Perché il liceo classico è il migliore investimento che si possa fare su un figlio : Tra le molte cose che sono cambiate, nelle abitudini educative dei genitori italiani, c’è il paradigma della spendibilità. Se fino a pochi anni fa, infatti, i genitori costruivano spesso per i figli la possibilità di scoprire e sperimentare il mondo attraverso le libere espressioni ( corsi di teatro, di disegno, di musica, di fumetto ), adesso sembra che anche il tempo libero dei bambini debba essere “professionalizzante”. Ecco quindi che ...

I migliori siti torrent gratis Per download : In questa guida vi indicheremo i migliori siti torrent gratis per effettuare il download di file. Molti di essi sono disponibili in lingua italiana, altri in inglese (ma indicizzano anche torrent italiani, basta usare il suffisso “ita” oppure “italian” o “italiano” nel termine della ricerca). Oramai gran parte dei torrent tracker sono raggiungibili solo impostando i DNS Google o i più nuovi e veloci DNS ...

Governo - sbagliato ostacolare il tentativo Lega-5stelle. Lo spread sale Per colpa dei media : I professori della Bocconi insegnano agli analisti fidi delle banche che quando un’azienda guadagna bene ed è guidata da una persona molto brava e capace, ma insostituibile, oppure organizzata male e senza un possibile ricambio, quell’azienda presenta un rischio elevato per la banca e deve essere finanziata con maggiore prudenza. Oggi, in campo politico, è così anche per il Pd di Matteo Renzi e per Forza Italia di Silvio Berlusconi, ...

Ilva : Bentivogli - lavoro in cui si Perde una vita è vergogna nazionale : Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "E’ appena arrivata la notizia della morte di Angelo Fuggiano, 35 anni, della Ferplast dell’appalto Ilva di Taranto che questa mattina ha avuto un incidente al IV sporgente durante le operazioni di cambio, le cui condizioni erano apparse subito gravissime. Una situazione

Sonia Bruganelli - la moglie di Paolo Bonolis ‘in difesa’ del Grande Fratello : “Dopo 15 edizioni è normale cercare Personaggi così” : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è una che non si fa molti problemi a dire quel che pensa e anche stavolta, in un’intervista rilasciata ad Alessio Poeta per Gay.it, Sonia ha detto la sua su Barbara D’Urso e sul Grande Fratello. Un parere non qualsiasi, considerato che Sonia è una che conosce i meccanismi televisivi proprio vista la sua vicinanza anche professionale al marito: “Al Grande Fratello la trovo perfetta ...

Frances Bean Cobain - figlia di Kurt : divorzia e Perde la chitarra/ All’ex marito lo strumento del padre : Frances Bean Cobain, figlia di Kurt: divorzia e perde la chitarra del madre, All’ex marito è andato il famoso strumento che il re del grunge aveva suonato per l'ultima volta.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:29:00 GMT)

Scherma – CdM di Fioretto : ventiquattro gli azzurri in pedana a Shanghai Per la tappa conclusiva : Sono ventiquattro gli italiani che, sotto la guida del Commissario tecnico Andrea Cipressa, saliranno sulle pedane di Shanghai nelle due gare di Coppa del Mondo di Fioretto Si conclude a Shanghai il circuito di Coppa del Mondo di Fioretto maschile e femminile. Da questo venerdì sino a domenica è in programma infatti nella metropoli cinese il Grand Prix FIE di Fioretto, che segna la conclusione della stagione prima dei Campionati Europei di Novi ...

Stefano De Martino trasloca Per stare vicino al figlio Santiago : Stefano De Martino non sarà più inviato all'Isola dei Famosi, per non stare più lontano così tanto da suo figlio Santiago. Non solo: ha deciso di trasferirsi in una nuova casa, a pochi metri da quella in cui il piccolo vive con la mamma, Belen Rodriguez, e di allestire una stanza dei giochi per lui in stile 'Pirati dei Caraibi'. Superheroes come to Paris! #disneylandparis25 #marvelsummer Un post condiviso da Stefano De Martino ...

Giro d’Italia 2018 - Yates-Dumoulin : duello Per la maglia rosa. Simon : “La crono il mio Everest”. Tom : “Qui Per il bis - Yates va meglio ma…” : Simon Yates contro Tom Dumoulin. Questo sembra essere il testa a testa per la conquista del Giro d’Italia 2018, salvo clamorosi ribaltoni messi in scena da altri ciclisti e che al momento sembrano molto difficili. Il britannico ha vinto anche a Osimo e ora ha 47” di vantaggio sull’olandese: nel weekend lo Zoncolan e il tappone di Sappada, martedì la cronometro di Trento. Le prossimi tre frazioni dure, dopo due giornate dedicate ...

