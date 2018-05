Pensioni | trovato accordo tra Lega e 5Stelle | saranno tagliate quelle d' oro

Blastingnews

(Di giovedì 17 maggio 2018) In questi giorni di fermento politico i due partiti più popolari tra gli italiani stanno per giungere a undefinitivo, l'agenda è fitta e i temi da trattare ovviamente sono tantissimi e di un certo spessore. Ieri i mercati finanziari hanno reagito molto male al tema referendum sull'Euro, comparso tra i punti in programma, ma ora è stato sostituito con una rinegoziazione del debito pubblico. Sul temainvece sembra che ci sia stata fin da subito convergenza: laha accettato il taglio delled'oro proposto dal Movimento 5 Stelle. Il temaIl nodod'oro si sta per sciogliere, Di Maio e Salvini devono solo ratificare quanto la squadra giallo-verde ha messo nero su bianco: il taglio netto allesopra i 5.000 euro mensili. L'intervento su questa tema non è senz'altro leghista, ma è stato accettato dal Carroccio per avere delle concessioni ...