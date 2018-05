Pd : Orlando - no divisioni su segretario per pochi mesi : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Sarebbe davvero strampalato che il Pd sabato si dividesse in assemblea su chi debba fare il segretario per pochi mesi” fino al congresso in autunno. Lo ha detto il ministro della giustizia, Andrea Orlando, parlando con i giornalisti alla Camera. “In Direzione c’è stato il voto unanime sulla relazione di Martina e possiamo confermare questa impostazione”. “Abbiamo bisogno in ...