Patriarcato | fellatio | islam | utero in affitto | a 50 anni dal maggio francese parla la

(Di giovedì 17 maggio 2018) Quando Christine Delphy ricorda il 26 agosto 1970, mette le mani a cono sulla la bocca e fa il verso alle sirene della polizia: «Papoo, papoo». Arrestarono lei e le compagne sotto l’Arco di Trionfo a Parigi: portavano fiori alla moglie del milite ignoto (più ignota di lui, diranno) e finirono sui giornali. Sono passati quasi 50e non smette di ridere. Sociologa, femminista materialista e figlia del’68, combatte i suoi 76coltivando uno dei sentimenti che ritiene più preziosi: la rabbia. «Non conosco altro modo per liberarsi. Le donne oggi non sono abbastanza arrabbiate». Nascosta in un villaggio nel sud della Francia, per trovarla servono due treni e un’auto. Sul futuro? Risponde con le nubi nere negli occhi, ma le parole di chi sa da dove cominciare. Tra le fondatrici del Movimento di liberazione delle donne, ricorda le assemblee a fianco di Simone de Beauvoir, i ...