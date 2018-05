Parco Nazionale Gran Paradiso | storie di innovazione e solidarietà

Parco Nazionale Gran Paradiso : al via a luglio “A piedi tra le nuvole” : Con il progetto “A piedi tra le nuvole”, il Parco Nazionale Gran Paradiso promuove da oltre 15 anni una mobilità dolce, regolamentando il traffico automobilistico privato d’estate lungo la strada che conduce al Colle del Nivolet e favorendo gli spostamenti a piedi, in bici e con navetta: un modo per tutelare un ambiente dagli equilibri delicati e per far assaporare agli escursionisti il vero profumo (e il silenzio) della montagna! In linea con ...