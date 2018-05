Paranza dei bambini a Napoli | quasi 5 secoli di carcere al gruppo del ' terrore'

Camorra - condanne per 5 secoli ai boss della Paranza dei bambini/ Anche giovanissimi tra gli imputati : Camorra, condanne per 5 secoli ai boss della paranza dei bambini: Anche giovanissimi tra gli imputati. 500 anni le pene della Corta di Appello di Napoli per i babyboss(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 08:55:00 GMT)

Camorra - “Paranza dei bambini” : condanne per 5 secoli a Napoli : Camorra, “paranza dei bambini”: condanne per 5 secoli a Napoli Condannati anche babyboss dei clan camorristici di Forcella e dei Decumani. Per mesi si sono fronteggiati in una feroce faida caratterizzata da omicidi cruenti, 'stese', raid con spari in aria per intimidire gli avversari. Pene comminate anche a bambini di 6, 7 e 8 ...

Camorra - "Paranza dei bambini" : condanne per 5 secoli a Napoli - : Condannati anche babyboss dei clan camorristici di Forcella e dei Decumani. Per mesi si sono fronteggiati in una feroce faida caratterizzata da omicidi cruenti, 'stese', raid con spari in aria per ...

“ES17 – Dio non manderà nessuno a salvarci”. Su Sky la vita e la morte di Emanuele Sibillo - capo della Paranza dei bambini di Napoli : Nome di battaglia “ES17”. E. S. come Emanuele Sibillo, un ragazzo che, ancora minorenne, inizia la scalata nel mondo della camorra, fino a divenire il giovanissimo boss di un clan che cerca di imporsi nel centro storico di Napoli. 17 come la malasorte che vuole esorcizzare, in un gesto scaramantico che comunque non lo salverà dal morire non ancora ventenne. La sua storia è al centro di “ES17 – Dio non manderà nessuno a salvarci”, il ...

Napoli oltre Gomorra : quattro ergastoli per l'omicidio del boss della Paranza dei bimbi : quattro ergastoli per l'omicidio di Emanuele Sibillo, il capo della paranza dei bimbi ucciso a luglio del 2015 nel corso della faida di Forcella. Carcere a vita per Gennaro Buonerba, Antonio Amoroso, ...