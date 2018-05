Papa Francesco | la road map per una finanza senza speculazioni

Papa Francesco : accogliere - tutelare - integrare migranti e profughi : "Tra le questioni umanitarie più pressanti che la comunità internazionale ha ora di fronte vi è la necessità di accogliere, proteggere, promuovere e integrare quanti fuggono da guerra e fame o sono ...

Papa Francesco : accogliere - tutelare - integrare migranti e profughi : Papa Francesco: accogliere, tutelare, integrare migranti e profughi Papa Francesco: accogliere, tutelare, integrare migranti e profughi Continua a leggere L'articolo Papa Francesco: accogliere, tutelare, integrare migranti e profughi proviene da NewsGo.

Quand’è che Papa Francesco è diventato il beniamino del cinema d’autore? : Solo nell’ultimo anno solare due festival di cinema (quello di Roma e ora quello di Cannes) hanno presentato un film con Papa Francesco, nel 2015 Daniele Luchetti gli ha dedicato un film biografico (Chiamatemi Francesco), Paolo Sorrentino ha creato una serie tv su un Papa non convenzionale e dal gran potere mediatico (per quanto dalle idee opposte a Bergoglio) cioè The Young Pope e ora sta per partire una nuova serie documentaria CNN sui papi e ...

FOTO Giro d’Italia 2018 - Papa Francesco parteciperà alla Corsa Rosa? L’accredito è pronto… : Papa Francesco deciderà di presentarsi come spettatore a una tappa del Giro d’Italia 2018? Il Pontefice è un grande amante del ciclismo ed è anche Presidente Onorario del Gruppo Sportivo del Santuario della Madonna del Ghisallo. Sua Santità potrebbe decidere di onorare la Corsa Rosa con la sua presenza magari in occasione dell’ultima tappa che si disputerà a Roma il 27 maggio ma al momento non si hanno informazioni. Intanto ...

Giro d’Italia – Tutti aspettano l’arrivo di Papa Francesco - intanto il suo accredito è già pronto [FOTO] : L’organizzazione del Giro d’Italia ha già preparato l’accredito per Papa Francesco nel caso in cui decida di presentarsi Il Giro d’Italia aspetta Papa Francesco, è già pronto infatti l’accredito del Pontefice nel caso in cui decida di far visita alle squadre della corsa in rosa. Sui social infatti è spuntata la foto del pass del Papa, che potrebbe presentarsi come presidente onorario del Gruppo sportivo del ...

Papa Francesco rivoluziona la vita delle suore di clausura : la decisione che farà storcere il naso a qualcuno in Vaticano : Grazie alla tecnologia anche le suore che hanno scelto la via della clausura potranno sapere ciò che avviene nel resto del mondo, pur restando nei loro eremi della devozione. Il Vaticano ha ...

Papa Francesco a Santa Marta/ “Vescovi per il gregge - non per la carriera : vorrei congedarmi così” : Nell'omelia presso Casa Santa Marta di oggi il Papa si augura lo stesso congedo che prese l'apostolo Paolo quando si recò incontro al martirio, ecco che cosa ha detto(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 17:29:00 GMT)

Papa Francesco : "I giovani non mi stringono la mano - vogliono i selfie" : Forse la Chiesa si è chiusa in sé stessa, forse a furia di fare cose ha perso il senso vero della missione, quella di "ascoltare il grido che sale dalla nostra gente di Roma". Papa Francesco ha incontrato questa sera la gente della sua diocesi a San Giovanni in Laterano. Vescovi, preti ma anche laici ai quali ha indicato la necessità di cambiare rotta. "Forse ci siamo accontentati di quello che avevamo: noi stessi e le ...

All'asta la Lamborghini Huracán donata a Papa Francesco : 715 mila euro in beneficenza : ...l a Lamborghini Huracán RWD che la casa di Sant'Agata Bolognese aveva donato a Papa Francesco lo scorso novembre? Le immagini del Santo Padre attorno alla vettura avevano fatto il giro del mondo: ...

Wenders - Papa Francesco e la rivoluzione - "perché Gesù usa parole altrettanto forti..." : "Dammi, o Signore, una buona digestione, ma anche qualcosa da digerire...": così inizia la "Preghiera del buonumore" di Tommaso Moro, e così, fissandoti dritto negli occhi dallo schermo, il Pontefice chiude il film attesissimo che Wim Wenders gli ha dedicato, "papa Francesco - Un uomo, la sua parola", séance spéciale a Cannes. Una chiusa umana e sorridente, a misura di un uomo che rivela di pregare ogni giorno per ...

Commuove il Papa Francesco raccontato da Wim Wenders : «Dammi o Signore, una buona digestione. E anche qualcosa da digerire». Finisce così, con questa preghiera di Tommaso Moro che il Papa recita ogni mattina, perché «sorridere aiuta a vivere», il documentario di Wim Wenders su Bergoglio intitolato Papa Francesco – Un uomo di parola, presentato a Cannes come evento speciale. Sui titoli di coda arriva una bella canzone di Patti Smith. Il film non è una biografia ma una lunga intervista (il Papa ...

Papa Francesco – Un uomo di parola - a Cannes il documentario di Wim Wenders. Il regista : “Capace di conquistare persone in tutto il mondo” : C’è un dittico francescano alla 71ma edizione di Cannes: la fiaba immaginifica e folle Lazzaro felice di Alice Rohrwacher e il ben più “istituzionale” documentario di Wim Wenders dedicato all’attuale pontefice. E va subito chiarito che Papa Francesco – Un uomo di parola passato fra ieri sera e oggi sulla Croisette fuori concorso non è un biopic, bensì un’occasione per il cineasta tedesco di “viaggiare” con l’anima, l’intelligenza e ...

715.000 euro per la Huracán donata a Papa Francesco : L’esemplare unico di Lamborghini Huracán RWD, donato a Papa Francesco il 27 novembre 2017, è stato venduto per la cifra di 715.000 euro nel corso dell’asta di RM Sotheby’s svoltasi il 12 maggio presso il Grimaldi Forum di Montecarlo. Il ricavato della vendita sarà consegnato direttamente al Santo Padre, che ha deciso di destinarlo in […] L'articolo 715.000 euro per la Huracán donata a Papa Francesco sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Francesco - un Papa a Cannes : "E' un mondo sordo". Serve la "tenerezza spirituale, quella che Dio ha per noi". "I tempi ci parlano di tanta povertà nel mondo, questo è uno scandalo. Ci sono tanti bambini affamati, tanti poveri, ...