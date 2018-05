Papa | dobbiamo andare alla vera unità | quella con Gesù

Giornata della Terra - Papa Francesco : dobbiamo avere cura della nostra Casa comune : “Seguiamo l’esempio di San Francesco d’Assisi: abbiamo cura della nostra Casa comune “: questo il testo del tweet odierno di Papa Francesco , pubblicato sul suo account in nove lingue @Pontifex in occasione della Giornata della Terra . L'articolo Giornata della Terra , Papa Francesco : dobbiamo avere cura della nostra Casa comune sembra essere il primo su Meteo Web.

Il Papa : 'La resurrezione è una sfida - non dobbiamo stare zitti davanti alle ingiustizie' : Ammutoliti e rassegnati, stiamo in silenzio e non facciamo nulla "per vincere tante ingiustizie che vivono nella loro carne tanti nostri fratelli". Il Papa, allora, durante la veglia di Pasqua ...