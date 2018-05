Papa a vescovi Cile | ora cambiamo insieme

Papa Francesco a Santa Marta/ “Vescovi per il gregge - non per la carriera : vorrei congedarmi così” : Nell'omelia presso Casa Santa Marta di oggi il Papa si augura lo stesso congedo che prese l'apostolo Paolo quando si recò incontro al martirio, ecco che cosa ha detto(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 17:29:00 GMT)

Pedofilia - Papa a vescovi Cile chiederà conto degli 'occultamenti' : Roma, 12 mag. , askanews, Papa Francesco incontrerà i vescovi del Cile dal 15 al 17 maggio nell'auletta dell'Aula Paolo VI: incontri a porte chiuse che nei quali il Papa esporrà le sue conclusioni ...

Pedofilia - Papa incontrerà vescovi Cile : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Abusi - Papa Francesco incontrerà i vescovi cileni : Papa Francesco incontrerà i vescovi del Cile dal 15 al 17 maggio nell'auletta dell'Aula Paolo VI per fare piena luce sui casi di Abusi sessuali da parte del clero . "Il Santo Padre, richiamato dalle ...

Pedofilia in Cile - Papa chiederà conto ai vescovi dei reati occultati - : Dal 15 al 17 maggio il Santo Padre incontrerà a Roma i vescovi del paese sudamericano: "È fondamentale ristabilire la fiducia nella Chiesa. Mai più abusi" spiega il Vaticano in una nota

Papa a vescovi Cile : luce su pedofilia : 14.05 Il Papa incontrerà i vescovi del Cile dal 15 al 17 maggio per fare piena luce sui casi di abusi sessuali del clero. "Il Santo Padre, richiamato dalle circostanze e dalle sfide straordinarie poste dagli abusi di potere, sessuali e di coscienza che si sono verificati in Cile negli ultimi decenni, ritiene necessario esaminare approfonditamente le cause e le conseguenze, così come i meccanismi che hanno portato in alcuni casi ...

Abusi - il Papa e i vescovi cileni : chiarire “le responsabilità di ciascuno? : Tre giorni di incontri serrati, nell'auletta dell'Aula Paolo VI, per vedere ciascuno dei 31 vescovi ordinari e ausiliari attualmente in carica in Cile, più due emeriti. Il fine è quello di «discernere insieme, alla presenza di Dio, la responsabilità di tutti e di ciascuno» nelle «ferite devastanti» provocate dagli Abusi sessuali e di potere accadut...

Mafia - lettera dei vescovi siciliani 25 anni dopo l’anatema di Papa Giovanni Paolo II : “Problema che tocca anche la Chiesa” : Una lettera diffusa a venticinque anni dall’appello di Giovanni Paolo II per ribadire che “la Mafia continua a esistere e a ordire le sue trame mortali“. Gli autori? I vescovi siciliani della Conferenza episcopale italiana, che in questo modo hanno voluto ricordare l’anatema contro Cosa nostra di Papa Wojtyla dalla Valle dei Templi di Agrigento. I vescovi ribadiscono che “la Mafia è peccato”, “la Mafia è ...

Mafia - lettera dei vescovi siciliani 25 anni dopo l’anatema di Papa Giovanni Paolo II : “Boss problema che toccano anche la Chiesa” : Una lettera diffusa a venticinque anni dall’appello di Giovanni Paolo II per ribadire che “la Mafia continua a esistere e a ordire le sue trame mortali“. Gli autori? I vescovi siciliani della Conferenza episcopale italiana, che in questo modo hanno voluto ricordare l’anatema contro Cosa nostra di Papa Wojtyla dalla Valle dei Templi di Agrigento. I vescovi ribadiscono che “la Mafia è peccato”, “la Mafia è ...

Papa Francesco : “Provo dolore e vergogna per gli abusi dei vescovi in Cile” : In una lettera inviata ai vescovi cileni il Pontefice scrive. In Cile "molte vite crocifisse e confesso che questo mi causa dolore e vergogna".Continua a leggere

Pedofilia - la svolta di Papa Francesco : a Roma vescovi e vittime degli abusi : L'atto di accusa di 64 testimoni ascoltati dal suo inviato speciale tra Santiago del Cile e New York sono contenute in 2300 pagine che Papa Francesco invita i vescovi cileni ad accogliere "con il cuore e...

Papa a vescovi cileni : decidiamo insieme : 23.27 Papa Francesco esprime "dolore e vergogna" per come sono state gestite le vicende degli abusi sessuali compiuti da ecclesiastici: cioè per le coperture emerse nell'inchiesta dell'arcivescovo di Malta, Scicluna, da lui inviato dopo le tensioni che hanno caratterizzato il recente viaggio pastorale nel Paese sudamericano,con la richiesta di rimuovere il vescovo di Osorno, Barros,accusato di aver coperto le malefatte di un prete, poi ...

Pedofilia - il Papa ai vescovi del Cile : "Provo dolore e vergogna" : Francesco li convoca a Roma per discutere del caso Osorno. "Fin da ora chiedo perdono a tutti coloro che ho offeso e spero di poterlo fare di persona"

Pedofilia - Papa convoca vescovi cileni a Roma : vergogna e dolore : Città del Vaticano, 11 apr. , askanews, Il Papa esprime 'dolore e vergogna' per 'i gravi abusi di coscienza e di potere e, in particolare, gli abusi sessuali' su minori da parte di sacerdoti, in una ...