Pallanuoto | Setterosa in collegiale ad Ostia dal 21 maggio in vista degli Europei

Pallanuoto - intitolata scalinata di Aci Castello all'ex c.t. del Setterosa Mauro Maugeri - : ... e proseguita nella piazza Castello dove è stata svelata la targa commemorativa dedicata a Mauro Maugeri che negli anni ha dato tanto lustro ed ha fatto conoscere in tutto il mondo la comunità ...

Pallanuoto femminile - la spalla non dà tregua ad Izabella Chiappini. Debutto col Setterosa rinviato ancora : “Il mio sogno è quello di giocare per la Nazionale italiana e di fare grandi cose con le mie compagne” parlava così un anno fa, in esclusiva per OA Sport, Izabella Chiappini, stella brasiliana della Pallanuoto internazionale al femminile, in attesa della possibilità di essere convocata con il Setterosa. Una stagione è passata, i problemi burocratici sono stati risolti: a ottobre è arrivata l’ufficialità da parte della FIN, ...

Pallanuoto - gli Europei di Barcellona si avvicinano : 19 le azzurre del Setterosa convocate per il collegiale di Ostia : Il ct Fabio Conti ha convocato diciannove atlete per il collegiale di Ostia, in preparazione dei prossimi Europei di Barcellona in programma a luglio Si avvicinano gli Europei di Barcellona, in ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : per il Setterosa un quinto posto dal quale ripartire : Il Setterosa torna dalla Final Six di Europa Cup di Pallanuoto femminile giocata a Pontevedra, in Spagna, con un amaro quinto posto: l’Olanda non era insuperabile, tanto che poi ha terminato quarta, e la prestazione monstre di Roberta Bianconi contro l’Ungheria nella finale di consolazione lascia ancor più rimpianti per quel che poteva essere l’epilogo dei quarti di finale. Il fil rouge che ha legato prima fase e finali di ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia-Ungheria 7-6. Cinquina Bianconi - Setterosa quinto : Il Setterosa batte l’Ungheria per 7-6 e si classifica al quinto posto nell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: una super Roberta Bianconi mette a segno cinque reti e trascina l’Italia, facendo però aumentare i rimpianti per una qualificazione alle semifinali che poteva essere alla portata. Le azzurre oggi infatti hanno giocato senza mostrare passaggi a vuoto, restando sempre avanti nel punteggio e giocando con polso fermo ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le pagelle del Setterosa. Poche sufficienze per l’Italia dopo la sconfitta con l’Olanda : L’Europa Cup di Pallanuoto femminile per l’Italia è già finita: il Setterosa è stato eliminato dall’Olanda ai quarti di finale e domani alle ore 17.00 giocherà per il quinto posto con l’Ungheria. Di seguito le pagelle delle azzurre. — ITALIA, 5: i soliti 8′ di black out già visti contro Grecia ed Ungheria nel girone di qualificazione. L’Olanda scappa via nel secondo quarto e le azzurre restano sempre in ...

LIVE Pallanuoto femminile - Italia-Olanda Europa Cup in DIRETTA : il Setterosa si gioca l’accesso in semifinale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida dei quarti di finale dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile 2018. Le azzurre vanno a caccia della semifinale, puntano ovviamente al risultato grosso in questa nuova competizione a LIVEllo continentale, che vede ovviamente al via tutte le migliori nazionali a LIVEllo europeo. Vincere oggi significherebbe affrontare sabato alle 18.45 nel penultimo atto la Grecia. ...

Pallanuoto femminile - Final Six Europa Cup 2018 : quando gioca il Setterosa? Programma - orari e tv dei quarti contro l’Olanda : Una sfida da dentro o fuori: è ciò che attende subito le azzurre in acqua a Pontevedra, in Spagna, per i quarti di Finale della Super Final di Europa Cup di Pallanuoto femminile. Olanda-Italia è la sfida tra due potenze del Vecchio Continente di questo sport: la prima ha chiuso al secondo posto il girone di qualificazione giocato in casa, alle spalle della Spagna ma davanti alla Russia, pur avendo pareggiato con entrambe le formazioni; ...